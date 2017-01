Campeonato Potiguar de Rally será realizado dia 19 de julho Associação Potiguar de Rally realiza segunda etapa do campeonato que passará por Ceará-Mirim e Extremoz.

A nova etapa do Campeonato Petrobras Potiguar de Rally está confirmada para o dia 19 de julho e vai passar pelas cidades de Extremoz e Ceará-Mirim, na Grande Natal. "Os competidores devem se preparar para uma prova cheia de obstáculos, em um terreno onde geralmente esse tipo de competição não ocorre. O nível de dificuldade será bem maior do que o encontrado na primeira prova da temporada", diz o diretor técnico desta segunda etapa do campeonato, Zé Maria Alves.



Os organizadores do evento, que fazem parte da Associação Potiguar de Rally, esperam que a nova etapa receba mais carros do que a primeira, realizada no dia 5 de maio deste ano e que contou com 35 duplas inscritas. Pilotos e navegadores de todo o Nordeste são esperados para a disputa nas categorias Graduados, Turismo e Universitário, essa última direcionada aos "novatos" no esporte.



Na etapa passada, realizada em Natal, São Gonçalo e Macaíba, os cearenses Mário César e Jean Paul foram os melhores e, concluindo os 150 quilômetros de prova, venceram na categoria Graduados, a principal da disputa. As inscrições para a segunda etapa do Campeonato Petrobrás Potiguar de Rally começam nesta segunda-feira.



Fonte: Assessoria de imprensa Campeonato Petrobras Potiguar de Rally