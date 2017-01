TCU condena ex-prefeito de Lajes Pintadas e construtora

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou solidariamente Francisco Jacier Furtado, ex-prefeito de Lajes Pintadas, e a Construtora São Francisco Ltda. a devolver R$ 84.664,70 aos cofres públicos por cumprirem parcialmente convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional. A verba foi destinada à construção de um açude na região.Foi constatado que apenas 73% da obra foi concluída. O ex-prefeito e a empresa também foram multados em R$ 5 mil por causarem dano ao erário e por não executarem os serviços de acordo com o plano de trabalho aprovado.Manoel Lopes Ferreira Júnior, Francisco das Chagas de Lima e Marilene Rodrigues dos Santos, membros da comissão de licitação, responsáveis pela contratação da empresa, também receberam multa no valor de R$ 2 mil. Francisco Gomes Neto, secretário de Administração à época, também foi multado em R$ 10 mil, já que a construtora pertence à sua esposa."É difícil crer que a comissão de licitação desconhecesse o vínculo de parentesco entre a sócia-gerente daquela construtora e o gestor principal da Secretaria de Administração, pois, além de se tratar de um município pequeno, o endereço da empresa era o mesmo do domicílio do secretário, situado na vizinhança do edifício da prefeitura", observou o ministro André Luís de Carvalho, relator do processo.Além disso, o TCU considerou, preliminarmente, grave a infração cometida pelo secretário e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal pelo prazo de cinco anos.Os envolvidos terão 15 dias para comprovar o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional. A cobrança judicial foi autorizada. Cabe recurso da decisão. Cópia da documentação foi encaminhada ao Ministério da Integração Nacional e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.

* Fonte: TCU.