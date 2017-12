Grêmio empata com Atlético-PR, na Arena, e segura a liderança

Em um jogo de baixo nível técnico, Atlético-PR e Grêmio empataram sem gols, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado magro foi suficiente para o Grêmio manter a liderança, mas a diferença pode cair perigosamente para um ponto, caso o Palmeiras vença o Vasco, ainda neste domingo, no Palestra Itália.



Com o resultado, o Tricolor gaúcho atingiu os 50 pontos, contra 46 do Alviverde Paulista, que pode chegar aos 49, caso bata os vascaínos. Foi o terceiro jogo seguido sem vitória do time gaúcho no campeonato.



O Furacão permaneceu seriamente ameaçado pela zona de rebaixamento. Com 27 pontos, o time paranaense segue em 16º lugar, mas pode ser ultrapassado e terminar na degola, se o Vasco, o 17º colocado, vencer o Palmeiras, ainda neste domingo.



Na próxima rodada, domingo (28), os dois times têm clássicos regionais pela frente. Às 16h, o Atlético-PR enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira. O Grêmio visita o Internacional, no Beira-Rio, às 18h10.





ATLÉTICO-PR 0 X 0 GRÊMIO



Atlético-PR

Galatto; Rhodolfo, Antônio Carlos e Danilo; Alberto, Chico, Alan Bahia (Márcio Azevedo), Ferreira e Netinho; Rafael Moura (Zé Antônio) e Júlio César (Pedro Oldoni)

Técnico: Geninho



Grêmio

Victor; Léo, Jean e Réver; Paulo Sérgio, Rafael Carioca, Orteman, Tcheco e Anderson Pico (Souza); Marcel (Morales) e Perea (Soares).

Técnico: Celso Roth



Data: 21/09/2008, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Alicio Pena Junior (FIFA/MG).

Auxiliares: Jair Albano Felix (MG) e Rodrigo Otavio Baeta (MG).

Público: 20.052 pagantes





Portuguesa faz ótimo segundo tempo e bate o Botafogo no Canindé



O Botafogo pecou pelo excesso de confiança e, de virada, perdeu por 3 a 1 para a Portuguesa, neste domingo, no Canindé, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fellype Gabriel e Edno (duas vezes), no segundo tempo, marcaram para os donos da casa. Wellington Paulista fez o gol alvinegro, ainda na primeira etapa.



Com o resultado, os cariocas seguem com 42 pontos e deixam o G-4, grupo dos classificados à Copa Libertadores. Já a Lusa, que soma agora 26, deixou a lanterna, mas segue na zona de rebaixamento.



As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, ambas no domingo e às 18h10. O Glorioso faz o clássico com o Fluminense, no Engenhão, e os paulistas enfrentam o Santos, na Vila Belmiro.



Portuguesa 3 x 1 Botafogo



PORTUGUESA: Ande Luis; Patrício, Ediglê, Bruno Rodrigo e Athirson; Carlos Alberto (Vaguinho), Erick (Aderaldo), Preto e Rai; Edno e Washington (Fellype Gabriel).

Técnico: Estevam Soares.



BOTAFOGO: Castillo (Renan); Thiaguinho (Alessandro), Renato Silva, Edson e Triguinho; Túlio, Diguinho (Zé Carlos), Lucio Flavio e Carlos Alberto; Jorge Henrique e Wellington Paulista.

Técnico: Ney Franco.



Data: 21/09/2008 (domingo)

Local: Canindé, em São Paulo (SP)





Sport e São Paulo ficam no 0 a 0 na Ilha do Retiro



Não foi do jeito que os torcedores queriam, mas o São Paulo está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Após uma partida truncada, o tricolor paulista arrancou um empate sem gols contra o Sport, neste domingo (21) à tarde, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 26ª rodada da competição.



O resultado fez com que o Sport caísse uma posição na tabela dos classificados. Único time brasileiro já garantido na próxima edição da Copa Libertadores, os pernambucanos estão agora em décimo lugar, com 39 pontos ganhos. O time perdeu uma posição para o Goiás, que goleou o Santos, no sábado.



Já o São Paulo comemora o ponto garantido no Recife. O time foi pressionado e contou com boas defesas de Rogério Ceni para se manter no zero. O Tricolor chegou aos 43 pontos ganhos e assumiu o quarto lugar. O time paulista se beneficiou da derrota do Botafogo para a Portuguesa, por 2 a 1.



SPORT

Magrão; Igor, César e Durval; Carlinhos Bala, Andrade (Sandro Goiano), Junior Maranhão, Kássio (Luciano Henrique) e Dutra; Enílton (Ciro) e Wilson

Técnico: Nelsinho Batista



SÃO PAULO

Rogério Ceni; André Dias, Rodrigo e Miranda; Zé Luis, Hernanes, Hugo, Joílson e Jorge Wagner; Dagoberto (Richarlyson) e André Lima (Éder Luís)

Técnico: Muricy Ramalho



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Djalma Beltrame (DF)

Assistentes: Milton Otaviano dos Santos (RN) e Hilton Moutinho Rodigues (RJ)



Com informações do UOL Esporte