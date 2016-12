A volta do enfant terrible: entrevista com Rodrigo Levino

Divulgação Rodrigo Levino: "Cronista não escreve livro, junta o que já escreveu"

O "enfant terrible" das letras potiguares voltou à ribalta essa semana com o lançamento do segundo livro, "Dias Estranhos" (131 páginas, R$ 25, co-edição Lidador e selo Jovens Escribas, com patrocínio Digizap, "à venda na Kriterion, Siciliano e demais casas do ramo", avisa). Com a publicação, o jornalista Rodrigo Levino, 26 anos, envereda por um gênero caro à literatura potiguar, a crônica.

No bate-papo desta semana, um pouco sobre literatura, jornalismo e outros quetais. Aproveite.

Nasemana - Primeiro, o que há de diferente entre Dias Estranhos e seu livro anterior, Aos Pedaços?

Aos Pedaços era um livro de contos curtos e mais intimistas. Eu acho que a diferença é que o primeiro livro era de intenção, dias estranhos é de impressão. São crônicas sobre o cotidiano, o meu modo de ver a cidade, o caos, a falta de tempo, as coisas surreais da vida... Como um gari deitado num canteiro cheirando uma flor, como numa das crônicas.

Nasemana - A palavra então é "crônica" - seus textos, no entanto, não vêm sendo publicados em jornais. Por que a escolha dessa terminologia?

Mas são publicados na internet e algumas delas foram publicadas em colunas de cronistas, como Vicente Serejo, Alex Medeiros. São crônicas porque tratam do cotidiano, das coisas menores, de um modo impressionista, em que me ponho dentro dos fatos ou apenas os observo. Não são contos porque não trato de ficção. O dia-a-dia é a matéria-prima.

Nasemana - Quer dizer então que não há material inédito?

Cronista não escreve livro, junta o que já escreveu (risos).

Nasemana - E por que a opção por esse gênero? "Aos Pedaços" estava mais para pequenos contos, mas você também preferiu chamá-los de crônicas. O que lhe atrai nesse gênero?

Chamei de crônica por um erro, agora admitido. São contos curtos. O que me atrai na crônica é justo a necessidade do cronista de estar atento a absolutamente tudo que acontece ao seu redor, o fato mais corriqueiro pode render um texto, uma impressão. A cidade, as pessoas dão a toda hora temas para novas crônicas.

Nasemana - Não lhe parece que o Rio Grande do Norte tem uma queda por esse tipo de literatura? Pra mim, só perde pro Rio...

Pode ser, mas não vejo mal algum. Temos Serejo, por exemplo, com a regularidade monstruosa de trinta anos de crônica diária. Nesse sentido de comparação com o Rio, acho que ainda falta aqui um tanto de identidade. Existe uma crônica carioca (ela nasceu lá, inclusive), você reconhece pela forma, o conteúdo. Ainda não consigo ver uma crônica potiguar, com exceção de Serejo e a Redinha, por exemplo. Mas tem Sergio Villar indo no encalço dele. Vai ser bom isso. E Sheyla Azevedo também, grande cronista, mais urbana.

Nasemana - Não estava falando como se fosse um "mal", mas uma tendência. Tivemos nomes como Carlos de Souza e Alex Nascimento, decanos como Berilo Wanderley e Newton Navarro. E até nas Actas Diurnas de Cascudo. Essa necessidade de se debruçar sobre aquilo que está ao alcance da vista não seria mais um sintoma "provinciano"?

Mas ao alcance de quem? Quem tem esse olhar privilegiado? Acho que são poucos. A tendência existe como existe para a poesia. há uma clara dificuldade - ou sina - na produção de novos romancistas locais. A produção literária local hoje está voltada para a poesia e a crônica ou conto. Como disse, deve-se com o tempo encontrar a tal identidade.

Nasemana - Certo. Agora vamos dar nomes aos bois. Quem você tem em mente ao começar (ou terminar, vá lá) uma crônica?

Há muitos que li a vida inteira e, claro, acabam servindo como escopo, mas no geral, não consigo limitar influência, referencial. Na minha cabeça eu tento conciliar dois referenciais fortes na minha vida: a infância e adolescência no sertão e a cultura pop (cinema, música, literatura). Mesmo que não intencionalmente, deve ter um naco de Nick Hornby, o inglês [autor, entre outros, de Alta Fidelidade], com [Arthur] Dapieve [escritor carioca, autor de De cada amor tu herdarás só o cinismo e BRock - O rock brasileiro dos anos 80, entre outros] e coisas de autores locais que se debruçaram sobre os mesmos temas em épocas diferentes.

Nasemana - Você não pensa em se arriscar em outros territórios do fazer literário?



Penso. Comecei inclusive. Mas não quero criar expectativas nem em mim. Comecei algo maior, mais longo, uma narrativa com vários personagens que pode virar uma novela. Mas não tenho prazo para concluir isso. Quero burilar o máximo que puder e o principal: ler, ler, ler. Tem um livro de poemas que eu escondo até de mim mesmo.

Nasemana - E o que você anda lendo nos últimos dias?

Uma lista? Stasilandia, de Anna Funder, uma reportagem literária soberba sobre a polícia secreta alemã; Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum; Fantasma Sai de Cena, de Philip Roth; King Kong e Cervejas, de Fabricio Corsaletti. E o de sempre: poesia. Adriano de Sousa, Iracema Macedo, Marize Castro, Manuel Bandeira. Tem essas leituras que são diárias, como um devocional.

Nasemana - Dias Estranhos estava previsto para ser lançado num projeto "on demand" pelo Portal Literal. O que deu errado?

Não deu. O previsto era eu lançá-lo numa edição menor, isso independe do projeto on demand. O que aconteceu é que o Portal Literal espera desde o início do ano uma grande reforma editorial, e isso demanda tempo. Então enquanto essa reformulação não sair - nela se inclui o projeto on demand - o livro pelo portal fica em stand by.

Nasemana - Ficou ansioso para botá-lo na rua?

Estou ainda. A verdade é que nada é pior do que o day after. Você lança, junta uma pá de amigos, sai no jornal, as pessoas compram. Aí você acorda no outro dia e... nada. WH Auden tem um verso que eu gosto muito que diz que "a poesia a nada transforma" (se não me engano). Acho que a ansiedade é dupla: por colocar na rua e pelo depois. Mas é isso. Que seja assim.

Nasemana - E o que você espera conseguir com a literatura: os louros da fama? Recordes de venda?

Absolutamente nada além de satisfação pessoal. Escrevo com o primordial compromisso de exercitar o que gosto e a coisa que eu acho só saber fazer isso na vida: escrever. Para a fama, já me basta estar ao lado da Mulher Melancia, na Playboy (risos). Tomara que sobre alguém para ler a reportagem desse mês. A concorrência é desleal.

Nasemana - Por falar nisso como foi a experiência de trabalhar na chamada "grande imprensa"?

Continua sendo. Consegui bons vínculos que antes se restringiam a Piauí. Lá [no Sul] eu fiz a única coisa que me restava: ir atrás. Consegui escrever na Playboy, para onde vou fazer crítica literária todo mês e reportagens especiais esporádicas, na Trip, na Rolling Stone. É isso, acho que a principal e melhor diferença é a estrutura que se dá para você trabalhar.

Nasemana - Agora você está num esquema mais de correspondente - como é esse contato com as redações de lá? Eles lhe pautam, o contrário, ou vice e versa?

Eu pauto e eles me pautam. Esse mês, por exemplo, eu sugeri três livros para fazer a crítica na playboy. Para o próximo mês eles me sugeriram os três. E assim vai. O melhor de tudo é poder escrever daqui. Enquanto todo mundo está engarrafado na Marginal Pinheiros, eu escrevo com o laptop na rede.

Nasemana - como é para você esse exercício da crítica literária, uma área em que cada vez mais há uma especialização acadêmica?

É a coisa que talvez me dê mais prazer, depois da reportagem. Obviamente é uma responsabilidade enorme e que pesa muito, principalmente por ser num veículo nacional, ainda mais porque estréio criticando Roth, Funder e Corsaletti. Nesse sentido, acho a iniciativa bacana porque dá liberdade de sair justamente do academicismo, de tornar a linguagem da critica mais próxima do leitor.

Nasemana - É nesse ponto que queria tocar. Como é a experiência de trocar em miúdos livros e escritores contemporâneos, cheios de idiossincrasias e, como quase tudo nesse mundo pós-moderno, eivados de referências, sem parecer superficial demais ou descartável?

Eu acho que o principal é tentar conhecer o autor o máximo possível. Isso dá um alicerce para entender a idiossincrasia, a forma, o método dele que, à medida que varia, você percebe se foi para melhor ou pior. Mas não se pode deixar que a crítica seja rala. Da mesma maneira que se pede de quem critica uma base, do leitor da crítica espera-se o mesmo, ou no mínimo interesse em ler o que foi criticado.

Nasemana - Muito se falou nesse lance de gerações na literatura brasileira contemporânea. Tivemos um grupo anos 90, com Fernando Bonassi, Marçal Aquino, Marcelino Freire. Agora, temos outra turma, que apesar de não ser tão 'gregária', também configuram uma espécie de corrente (Santiago Nazarian, Cecília Gianetti, Clarah Averbuck...). Você se vê alinhado a alguma turma?

Graças a Deus nenhuma. Acho a literatura de Averbuck e Nazarian de péssimo gosto, por exemplo. Referenciais pobres e que exploram sempre os mesmos clichês que Rubem Fonseca faz com muito mais classe há 50 anos e que Caio Fernando Abreu deu um viés pop nos anos 80, Hilda Hilst tornou erudita e assim por diante. No mais, acho todos péssimos, apesar de inclusive ser amigo de alguns deles. Eles sabem disso.

Nasemana - Falando nisso, o que motivou seu rompimento com os Jovens Escribas?

Não houve um rompimento. Achei por bem alçar algum vôo solo, o que não quer dizer mais alto. Não tenho essa pretensão. A iniciativa do grupo é vitoriosa, conseguiu em pouco tempo e, sendo jovens, coisas impensáveis pra realidade local. Por outro lado tenho lá minhas discordâncias, principalmente ao uso da lei de incentivo à cultura na publicação de livros. Mas foi uma separação amigável, não tenho nem como usar desculpa de banda de rock: foi pura incompratibilidade criativa (risos).

Nasemana - Não sente saudade de sentar na bancada do Encontro com a Notícia (programa da TV Tropical?

Não, isso não. Acho que foi uma época bacana, aprendi um monte, mas definitivamente, o quanto eu puder me manter afastado de política hoje, prefiro. A verdade é que o viés político do programa escondia a minha motivação de estar ali que era o lado de serviço público. Eu era abordado todos os dias por gente humilde na rua que via a minha reclamação na saúde, segurança, de alguma forma ligada ao que eles também achavam, mas não tinham voz. Era isso que me movia ali.

Nasemana - Durante sua passagem pelo JH, você acabou sendo pivô de algumas polêmicas, a mais famosa rendeu até matéria na Piauí (que muita gente jura até hoje que foi você quem escreveu). Como andam seus convites para o jet set?

Mas que jet set? Aqui tem? Não tem coisa mais deprimente do que a chamada elite local. No mundo inteiro a elite é tida como uma classe superior, não somente bem nascida, mas bem educada, letrada. Aqui o que nos resta são os jovens ricos que bebem em posto de gasolina. Há algo mais deprimente? Por outro lado sou um leitor voraz de coluna social, me divirto. O problema é que quase ninguém tem o cacife de uma Eliana Lima da vida, que não se restringe ao tititi do jet, que na verdade é peba. Quanto à matéria da Piauí, está lá assinada por João Moreira Salles. Foi ele quem ouviu testemunhas sobre o que está descrito. Imagina, ele não se sujaria por tão pouco, nem se disporia a assinar por mim. Não tenho aquele humor.

Nasemana - Mas não lhe mandam nem uma entradinha pro teatro?

Faço questão de pagar, principalmente para que ele se mantenha bem cuidado. Como estou fora a um tempo, não tenho freqüentado, mas ouvi dizer que é muito bem cuidado pela administração de Hilneth Correia, a estóica.

Nasemana - Senti uma ponta de ironia nesse último comentário.

Nenhuma. É preciso muito estoicismo para se desdobrar em tantas atividades. O teatro está bem cuidado sim, pelo que me contam. Inclusive vai receber climatização nova agora, coisa que precisava faz tempo.

Nasemana - Quem está escrevendo alguma coisa de futuro no Rio Grande do Norte?

* Matéria publicada na edição dode 22/6/08.

Rapaz, eu gosto muito dos hai kais de Lívio Oliveira. Não entendo porque Sheyla Azevedo continua inédita, é uma cronista sensacional. Mas, no geral, eu prefiro ficar, como se diz, com os pés fincado no passado, relendo Nei Leandro, "Marrons, Crepons, Marfins", de Marize Castro e por aí vai. Na poesia acho que vem um grande livro aí, de Michelle Ferret. Outro bom é o de Everton Dantas. Dos novos, cito esses.