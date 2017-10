Diretoria do América define futuro de Ruy Scarpino nesta segunda-feira

O América define nesta segunda-feira (8) o futuro do treinador Ruy Scarpino. Uma reunião do G4, grupo que comanda o futebol do alvirrubro, com o treinador vai decidir se ele permanece ou não no comando técnico da equipe.Com a derrota de sexta (5) para a POnte Preta, o América voltou para a zona de rebaixamento da Série B.O domingo também foi de contratação no América. A diretoria anunciou o acerto com Gonçalves, 26 anos, zagueiro que atuou pelo Santa Cruz-PE. No sábado (6), ele jogou contra o Salgueiro. O jogador chega para reforçar o sistema defensivo, um dos pontos que o novo treinador precisará corrigir.

* Atualizada às 07:48.