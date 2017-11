Dário Barbosa diz que foi prejudicado pela Justiça

Júlio Pinheiro Dário Barbosa está sumido do programa eleitoral há 10 dias

O candidato avalia que a Justiça Eleitoral usou, no seu caso, elementos de censura, e que não tratou os candidatos igualmente. Segundo ele, Fátima, que proibida de citar apenas seu nome quando se refere a emendas coletivas, também deveria ter seu programa suspenso.Na liminar do dia 03 de setembro, a juíza Martha Danyelle determinou a suspensão do programa após a repetição, pela segunda vez, da associação das palavras “acordão” e “corrupção”, “voltando a denegrir e ridicularizar a imagem da candidata”.No documento a juíza recorre à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, de que “a reiteração da conduta que já tenha sido prevista pela Justiça Federal poderá ensejar suspensão temporária do programa” para impedir a apresentação do candidato no horário eleitoral na televisão e rádio dias 03 (noturno), 10 e 12.Somados aos direitos de respostas de 1 min concedidos à Fátima Bezerra, Dário Barbosa não aparece no programa eleitoral há 10 dias. O tempo do candidato é de 1min15seg.A suspensão não intimidou Dário Barbosa, que continuará com as críticas. “Não atingimos a honra de ninguém nem a moral, não fazemos política no campo pessoal.”Para Dário, corrupção diz respeito à honra política e não pessoal.