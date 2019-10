PSDB decide apoiar Tião Viana na disputa pela Presidência do Senado

O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), confirmou nesta sexta-feira (30) a decisão da bancada de apoiar o senador Tião Viana (PT-AC) na eleição para a Presidência do Senado, que se realizará nesta segunda-feira (2). Sérgio Guerra afirmou que todos os senadores do partido se comprometeram a votar em Tião Viana, o que somaria 13 votos.



A decisão, explicou o presidente do partido, foi motivada pelo fato de a candidatura petista ter sido identificada pela bancada como mais "progressista" do que a do oponente, o senador José Sarney (PMDB-AP). Ainda segundo Sérgio Guerra, Tião Viana foi mais assertivo na adesão aos 12 pontos colocados pelo PSDB como condição para apoiar um dos candidatos e se mostrou mais comprometido com a renovação administrativa e institucional do Senado.



Segundo a assessoria do PSDB, Sérgio Guerra, o líder Arthur Virgílio (AM) e o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) se reuniram em Recife (PE) na noite desta quinta-feira (29) e, por telefone, falaram com os demais integrantes da bancada para tomar a decisão.