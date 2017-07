Pedro Quithé: "Saúde é prevenir doenças"

Diógenes Dantas - A área de saúde é uma das mais criticadas pela população. A atual administração e a anterior não conseguiram resolver os principais problemas: as unidades de saúde estão abandonadas, algumas sem condições de atender um só paciente; faltam profissionais; faltam medicamentos; falta assistência básica. Governo e município não se entendem. Como os senhores pretendem cuidar da saúde da população em Natal?

Pedro Quithé -

O meu projeto para saúde passa por atender as pessoas de forma preventiva, mas também deve acolher as pessoas mais enfermas. Saúde é prevenir doenças. Não adiante só falar em fazer hospitais e colocar posto para funcionar 24h, que não tem sequer uma ambulância. As pessoas precisam se humilhar a um vereador para conseguir uma ambulância. Pretendo fazer parecerias com o governo federal e estadual para construir hospitais. Quero colocar também o médico do lar.