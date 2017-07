Fátima diz esperar que Sabatina Nominuto ajude a divulgar propostas para Natal

A deputada federal Fátima Bezerra, candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Natal, disse esperar que a Sabatina Nominuto sirva para divulgar as propostas de campanha dela. A petista foi a primeira a chegar à entrevista, que será realizada no auditório da Federação das Indústrias (Fiern).“Espero que a sabatina contribua para que a gente possa colocar as idéias, as propostas que temos para a cidade. O portal

Nominuto.com

e o jornal Nasemana, embora novos, são veículos de comunicação respeitados. Por isso acredito na seriedade do debate”, disse a candidata.Fátima disse que a Sabatina Nominuto será um dos momentos da campanha usados para tentar atrair eleitores. “São nesses encontros que vamos tentar pegar aqueles eleitores que ainda estão indecisos. Mas essa é apenas uma das etapas, que ainda serão complementadas com a mobilização de rua e a campanha no rádio e na televisão”, falou.A candidata petista também falou sobre o fato de a principal adversária dela na disputa, a deputada estadual Micarla de Sousa (PV), não participar dessa rodada de entrevistas.“A ausência de Micarla hoje aqui para mim é indiferente. Tenho o mesmo respieto por todos os candidatos”. Por sorteio, Micarla será uma das sabatinadas na semana que vem.Fátima, nesta quarta, vai ser sabatinada ao lado de Miguel Mossoró (PTC), Sandro Pimnetel (Psol) e Pedro Quithé (PSL).