Mitsubishi Motorsports retorna a Natal para mais uma etapa Capital potiguar recebe 3ª etapa da competição após um ano de ausência

Natal voltará a viver no próximo dia 11 de outubro (sábado) as emoções do Mitsubishi Motorsports Nordeste, com a disputa da 3ª etapa da atual temporada da competição.



A passagem do rali de regularidade pela capital potiguar - após um ano de ausência - promete muita emoção ao reunir competidores de toda a região Nordeste, que serão divididos em três Categorias: Graduados, para os mais experientes, Turismo, categoria intermediária, e Turismo Light, voltada para os iniciantes no esporte.



Na categoria Graduados, os pernambucanos João Bosco e Pedro Eurico lideram o campeonato, mas duas duplas de Natal entram na etapa com grande chance de pódio, Henrique Cirne e Rômulo Medeiros e também Kwong Yiu Fai e Henrique Oliveira.



Entre os participantes da categoria Turismo a liderança é capixaba, com a dupla Omar Dantas Filho e George Pereira de Azevedo Maia, que vai para a prova com grande expectativa. “Vencer esta etapa é um sonho especial”, analisa o piloto Omar.



Em relação à premiação, na categoria Graduados, serão distribuídos R$ 57 mil entre os três primeiros colocados da temporada. Já o piloto campeão da temporada na categoria Turismo desfrutará de uma viagem, com direito a 3 acompanhantes, para o Club Méd Trancoso, no litoral baiano. Na mesma categoria, o piloto vice-campeão ganhará uma viagem, para quatro pessoas, com estadias no paradisíaco Txai Resort Itacaré, e na Pousada Convento do Carmo, em Salvador.



Na categoria Turismo Light, além de troféus para as cincos melhores duplas em cada etapa, são também premiadas as três melhores duplas femininas, a melhor dupla mista e as duas melhores duplas que correrem com o Pajero TR4 Flex, o único 4x4 flex do país.



Classificação Geral do Mitsubishi Motorsports 2008



Categoria Graduados



1) João Bosco Almeida e Pedro Eurico C. Rego (PE) – 24 pontos

2) Daniel Lima Jr e Diogo Lima (BA) – 23 pontos

3) Kwong Yiu Fai e Henrique Oliveira (RN) – 22 pontos

4) Henrique Luiz da Costa Cirne e Rômulo de Medeiros Cirne (RN) - 21 pontos

5) José Saraiva Cruz Jr e Amarino Duarte (CE) – 20 pontos



Categoria Turismo



1) Omar Dantas Filho e George Pereira de Azevedo Maia (RN) – 29 pontos

2) Eduardo Aires de Souza e Raul CésarAires de Souza (CE) – 28 pontos

3) Iara Galvão Guazzo e Cesar Camargo Guazzo (SP) – 23 pontos

4) Paulo Rogrio Gomes Coelho e F. Cristovam V. Coelho Neto – 20 pontos

5) Aníbal de Sá Nóbrega Filho e Karina Pascoal de Carvalho – 16 pontos



