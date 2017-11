Brasil já tem medalha nos 200m rasos antes mesmo da prova

A final feminina dos 200m rasos da classe T11 vai trazer mais uma medalha para o Brasil. Isso porque entre as quatro atletas classificadas, duas são brasileiras.Terezinha Guilhermina é a favorita ao ouro. Jerusa Santos é a outra representante brasileira com chances e que vai brigar por um lugar no pódio da prova para atletas cegas. Ádria Santos disputará a final B.Terezinha fez o melhor tempo das eliminatórias, na manhã desta segunda-feira (15), em Pequim. Ela venceu a sua bateria com o tempo de 25s16. Já Jerusa também venceu a sua bateria classificatória fez o terceiro melhor tempo, com a marca de 26s05.A final dos 200m rasos da classe T11 acontece na tarde desta terça, no Ninho de Pássaro, em Pequim.