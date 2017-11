Operação Impacto: denunciados têm até outubro para se defender

As 22 pessoas denunciadas na operação Impacto terão até outubro para apresentar defesa – por escrito – à Justiça. A determinação é da juíza Emanuella Cristina Pereira Fernandes, que substitui o titular da 4ª vara Criminal de Natal, Raimundo Carlyle de Oliveira Costa, ainda em férias.Na semana passada, Emanuella Cristina expediu despacho determinando que os denunciados Antônio Carlos Jesus dos Santos, Aluísio Machado Cunha, Francisco Sales de Aquino Neto, Edivan Martins Teixeira, Júlio Henrique Nunes Protásio da Silva, Sid Marques Fonseca, Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo, Francisco de Assis Jorge Sousa, Hermes Soares da Fonseca, Ricardo Cabral Abreu, Emilson Medeiros dos Santos, Cristiane Barreto Amaral Abreu, José Cabral Pereira Fagundes, João Francisco Garcia Hernandes, Joseilton Fonseca da Silva, Dickson Ricardo Nasser dos Santos, Geraldo Ramos dos Santos Neto, Tirso Renato Dantas, Adão Eridan de Andrade, Adenúbio de Melo Gonzaga, Edson Siqueira de Lima e Salatiel Maciel de Souza respondam às acusações.Segundo o despacho que consta no processo número 001.07.214711-4, essa defesa deve ser feita “por escrito, no prazo de 10 dias, devendo constar do mandado que na resposta, a parte acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário”.A juíza lembra no documento que “não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor público” ao denunciado. Caso o prazo não seja cumprido, a Defensoria Pública será notificada para designar um defensor.A defesa por escrito está prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei número 11.719/08.Com a decisão da juíza, os mandados – individuais - deverão ser expedidos ainda esta semana. Os oficiais de Justiça têm até 20 dias para entregá-los aos destinatários. Após a entrega do documento é que os denunciados têm de cumprir o prazo de 10 dias para fazer a defesa por escrito.

O caso

O Ministério Público formalizou a denúncia contra os acusados em julho passado. As 22 pessoas foram denunciadas 22 pessoas por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Câmara Municipal do Natal que teve o objetivo de aprovar emendas ao Plano Diretor do Natal.A conclusão do Ministério Público foi que empresas do ramo imobiliário – e empresários ainda não identificados – ofereceram dinheiro a vereadores para a aprovação de alterações no Plano Diretor de Natal (PDN). As mudanças foram apresentadas pelos vereadores através de emendas ao projeto que permitiam maiores construções no entorno do Parque das Dunas e na zona Norte de Natal, além de modificações quanto ao pagamento da outorga onerosa e ao trâmite dos processos sobre licenças para construções.Segundo a denúncia do MP, o vereador Emílson Medeiros (PPS), ainda durante a discussão do PDN, foi o elo de ligação entre os empresários do ramo imobiliário e os vereadores. O valor da propina seria igual ou superior a R$ 30 mil para cada parlamentar que votasse favoravelmente às emendas e contra os vetos do prefeito Carlos Eduardo às alterações propostas pelo Legislativo Municipal.Como corruptores ativos, ou seja, os que ofereceram propina aos vereadores, foram denunciados Ricardo Abreu e sua esposa, Cristiane Abreu. Os dois, que são proprietários da imobiliária Abreu Imóveis, teriam efetuado o pagamento de dois cheques de R$ 50 mil reais cada, nominados a Francisco de Assis Jorge Souza, assessor do vereador Geraldo Neto (PMDB).Assis, como é conhecido, teria sido a pessoa designada pelo “grupo de vereadores corrompido chefiados pelo vereador Emílson Medeiros (PPS)” para receber o cheque e, posteriormente, dividir o dinheiro entre os parlamentares que participaram do esquema.Em interceptações telefônicas feitas pela polícia, os vereadores Renato Dantas (PMDB) e Geraldo Neto falavam sobre o saque do cheque de R$ 50 mil, que seria teria sido efetuado pelo próprio Assis. Os vereadores negaram que o diálogo fosse relacionado a dinheiro oriundo de empresários, mas a polícia comprovou que realmente o dinheiro teria partido da Abreu Imóveis.Depois de cumprir mandados de busca e apreensão na imobiliária, a polícia concluiu que Ricardo Abreu e Cristiane Abreu teriam forjado contrato de compra de um apartamento para justificar os cheques. José Cabral Pereira Fagundes, que seria o proprietário do imóvel supostamente comprado, também acabou denunciado pelo crime de corrupção passiva, assim como João Francisco Garcia Hernandes e Joseilton Fonseca da Silva, que foram as testemunhas do contrato.Apesar de não ser claro quanto aos valores que cada vereador chegou a receber, os parlamentares são acusados por ter, no mínimo, aceitado a proposta e receber vantagens pela aprovação das emendas.

Substituição

A juíza Emanuella Cristina Pereira Fernandes substitui Raimundo Carlyle desde a semana. Ela assumiu a 4ª vara Criminal porque a substituta “natural”, Ada Galvão, está de licença médica.