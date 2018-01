Fortaleza pode contar com retorno de 3 jogadores para enfrentar o ABC Tricolor do Pici chega a Natal vindo de vitória contra o Criciúma. Contudo, retrospecto fora de casa aponta que clube perdeu oito dos treze jogos disputados fora de casa.

Disposto a sair da zona do rebaixamento, o Fortaleza, que enfrenta o ABC nesta terça-feira (23), pode contar com o retorno de três jogadores: Simão, Erandir e Thiago Almeida. Todos cumpriram suspensão automática na partida contra o Criciúma onde o tricolor do Pici venceu por 2 a 1.



Contudo, para o jogo contra o alvinegro, Flávio Medina sentiu uma contratura muscular na coxa esquerda. Além dele, Rodrigo está fora por contusão. Já Rogério alegou problemas particulares para não embarcar com a delegação.



O retrospecto fora de casa não é dos melhores para o Fortaleza. Em treze partidas jogadas da capital cearense, o tricolor venceu apenas uma, empatou quatro e foi derrotado em oito. O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, ABC e Fortaleza, que se enfrentam no estádio Frasqueirão a partir das 21h45.



*Com informações do Diário do Nordeste