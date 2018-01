Juventude promove sabatina com candidatos à Prefeitura do Natal Encontros vão ocorrer no teatro Sandoval Wanderley, no Alecrim; candidatos assinarão pacto pela Juventude.

A sociedade civil organizada continua promovendo encontros com os candidatos à Prefeitura do Natal, onde buscam conhecer de perto as propostas dos postulantes à sucessão de Carlos Eduardo. Nesta segunda-feira (22), membros da ONG Canto Jovem e da Frente Parlamentar da Juventude, da Câmara Municipal, iniciam sabatina com candidatos.



As entrevistas, que serão divididas em dois blocos com quatro candidatos e serão realizadas pelos próprios jovens, integram a programação de atividades do projeto Diálogos de Juventudes, desenvolvido pelo Canto Jovem. O objetivo, segundo nota enviada pela organização do evento, é contribuir para a mobilização social em torno das principais preocupações das juventudes da cidade do Natal, com vistas a fortalecer e articular grupos de juventudes para a participação política na defesa e promoção de seus direitos.



A divisão das entrevistas em duas ocasiões se deu devido ao grande número de candidatos, o que, segundo a organização do evento, inviabilizaria a sabatina com os oito candidatos de uma só vez. Após sorteio realizado junto às assessorias dos concorrentes ao cargo, ficou determinado que o primeiro bloco terá a participação de Wober Júnior (PPS), Sandro Pimentel (PSOL), Joanílson de Paula Rego (PSDC) e Fátima Bezerra (PT).



No segundo bloco, que também será realizado nesta segunda-feira, contará com Miguel Mossoró (PTC), Micarla de Sousa (PV), Dário Barbosa (PSTU) e Pedro Quithé (PSL), que serão submetidos às mesmas regras do bloco anterior.



Na platéia estarão 40 jovens indicados pela ONG, 64 assessores das coligações e a imprensa credenciada, mas apenas os jovens poderão fazer perguntas. Segundo os organizadores do evento, a sabatina será transmitida na íntegra pela TV Câmara Natal.



Ao término do primeiro bloco, os candidatos assinarão os termos contidos no Pacto Pela Juventude e, em seguida, será iniciado o segundo bloco do evento.