Dudu Machado afirma que só Wober não esqueceu de apresentar propostas

Gabriela Duarte Dudu Machado: "Só Wober está apresentando propostas".

Na opinião do presidente do PSDB de Natal, as candidatas do PT e PV perdem muito tempo discutindo entre as duas, quando deveriam apresentar algo que somasse para a população. A discussão à qual se refere Dudu Machado diz respeito à questão das emendas que Fátima Bezerra utilizou na campanha.“Acionamos a Justiça para que ela (Fátima) não afirmasse que tinha realizado coisas que não fez, e ponto final. Agora, o programa de Wober está apresentando propostas para a Educação, Saúde, Trânsito, Saneamento e até para a Segurança, que é uma atribuição do estado, enquanto as outras candidatas ficam chamando uma a outra de mentirosa e preguiçosa”, disse Dudu Machado.Questionado sobre quando as duas teriam feito essas declarações, o candidato a vice-prefeito disse que, durante um debate, Fátima afirmou que Micarla passou dois anos na vice-prefeitura sem fazer nada, enquanto a deputada do PV disse que a petista não estava dizendo a verdade com relação aos projetos.“Quem passa dois anos em um cargo e não faz nada é preguiçoso, e quem não diz a verdade é mentiroso. É o que uma está dizendo à outra, em vez de apresentar propostas para a melhoria da cidade”, disse o candidato.