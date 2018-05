Agências do Banco do Brasil no Estado voltam a atender Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil (BNB) continuam em greve.

Após 23 dias de greve (completados nesta quarta-feira, 22), as agências do Banco do Brasil no Estado normalizaram o atendimento. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) continuam em greve.



A proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) que viabilizou o fim da greve nas agências do Banco do Brasil foi o reajuste de 10% para quem ganha até R$ 2, 500 e de 8,15% para quem recebe acima desse valor.



Embora a proposta tenha sido rejeitada pelos bancários do Rio Grande do Norte, a categoria se submeteu à decisão da maioria e decidiu pelo fim da greve.



“Para zerar as perdas nos bancos privados, os bancários propuseram um reajuste de 31%. Já os bancos públicos precisariam de reajuste de pouco mais de 60% para zerar”, diz Liceu Carvalho, presidente do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte.



Assembléia

Nesta quinta-feira (23), às 18h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores de Educação (Sinte-RN), os empregados da Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil (BNB) realizam assembléia para discutir os rumos do movimento.