ABC arranca empate em jogo que merecia vencer

Uma lição de como se deve jogar acreditando na vitória até o fim. Foi assim que o ABC empatou de 1 a 1 com o Bragantino, no estádio Marcelo Stéfani na noite desta terça-feira (21). O time alvinegro foi prejudicado pela arbitragem que deixou de marcar um pênalti claro sobre Ivan, e no lance capital assinalado contra si foi, no mínimo duvidoso. O placar mais justo teria sido 3 a1 para o representante potiguar que, com o empate, ficou na 13ª posição, 40 pontos, curiosamente à frente do rival potiguar América, que tem 37 e está na 14ª.



O ABC começou a partida com uma formação aparentemente defensiva. Dois zagueiros - Márcio Santos e Ben-Hur -, e mais o volante Everton, quase como um terceiro homem de zaga. Os dois volantes saindo para o jogo e ajudando Fabiano Gadelha na armação de jogadas. Jean Carioca vinha buscar, arrancava com ela, e se tornava parceiro de ataque de Ronaldo Capixaba sempre que o alvinegro atacava. Durante boa parte do primeiro tempo, o ABC foi melhor e até criou algumas chances, mas o placar encerrou a primeira etapa no 0 a 0.



No segundo tempo, o Bragantino voltou melhor, e veio para cima. O ABC se defendia bem, e com a saída de Jean Carioca, machucado, o que poderia ser muito prejudicial ao time, acabou sendo a arma mais positiva. Ao invés de se defender, Artur Neto colocou Ivan para puxar os contra-ataques. Num lance assim, o atacante Ivan foi empurrado dentro da área e o árbitro mineiro simplesmente ignorou.



O ABC continuava mandando, retendo a bola, trabalhando bem e chegando com perigo ao gol adversário. Aos 24 minutos, num lance, no mínimo duvidoso, o árbitro marcou toque de Ben-Hur. Pênalti. O artilheiro Nunes fez 1 a 0. Artur Neto arriscou de novo. Tirou um volante, Márcio Hahn, que não estava muito bem, e colocou Leandro Sena. O meia entrou e deu uma nova e ótima alternativa de jogada pelo lado esquerdo. Ele e ala tramaram e Leandro Sena fez o levantamento, como bom artilheiro Ivan pegou de primeira e empatou.



O ABC empatou mas surpreendeu de novo e não se contentou com a igualdade. Não se encolheu e continuou fazendo pressão. O time alvinegro, sempre a partir das boas jogadas de Leandro Sena e Piauí, acionavam Ivan e Warley (entrou no,lugar de Ronaldo), Ivan teve duas chances. Na primeira recebeu dentro da área e mandou um chute cruzado. A bola raspou no travessão e saiu. Na outra, ele ganhou da defesa na corrida, e com um toque com o lado de dentro do pé tentou tirar do goleiro, que fez ótima defesa. Final de jogo, Bragantino 1 x 1 ABC. Graças ao árbitro Ricardo Cardoso e ao seu número 1 Gilvan do Braga.





Próximos jogos

Pela 33.ª rodada, o Bragantino vai, de novo, atuar em casa, desta vez diante do Bahia, dia 1.º de novembro. Um dia antes, na noite de sexta-feira, o ABC enfrentará o Brasiliense, em Taguatinga, na Boca do Jacaré.



Ficha Técnica



Bragantino

Gilvan; César Gaúcho, Adriano e Marcelo Godri; Nego, Moradei, Danilo Bueno, Malaquias (Éder) e Pará; Davi e Nunes.

Técnico: Marcelo Veiga.



ABC

Paulo Musse; Bosco, Ben-Hur, Márcio Santos e Piauí; Alexandre Oliveira, Márcio Hahn (Leandro Sena), Jean Carioca (Ivan) e Fabiano Gadelha; Ronaldo Capixaba (Warley) e Everton.

Técnico: Artur Neto.



Local: Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista – SP

Renda: R$ 14.692,00

Público: 1.139 pagantes.

Árbitro: Ricardo Cardoso da Conceição – MG

Cartões amarelos: Everton, Ronaldo Capixaba e Piauí (ABC) e Éder (Bragantino).

Gols – Nunes, aos 24'/2T, pênalti (Bragantino). Ivan aos 33'/2T (ABC).