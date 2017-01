Caso João Régis: Delegado conclui inquérito nesta semana e não encontra autoria do crime

Vlademir Alexandre Delegado Rolim vai concluir inquérito nesta semana.

O delegado vai concluir o inquérito nesta semana e escrever um relatório de todas as diligências realizadas nestes cinco meses. Em seguida, o processo será encaminhado ao Ministério Público. De acordo com Raimundo Rolim, que preside o inquérito, várias vertentes para o crime foram apuradas, como vingança e crime passional.“Esse homicídio foi muito bem planejado e não deixou quase nenhum rastro. Mas, com certeza, o crime foi armado por uma pessoa que conhecia a intimidade de João Régis e era muito próximo à vítima”. O delegado informou que nestes cinco meses, cerca de 30 pessoas foram ouvidas.”Para finalizarmos, nós vamos interrogar outras duas pessoas nesta semana”, frisou. Rolim destacou que, apesar de ser remetido ao Ministério Público, as investigações podem continuar, caso apareçam novos elementos. “Nós vamos enviar o inquérito. Caberá ao Ministério Público decidir se novas diligências devem ser realizadas ou se será arquivado”.Raimundo Rolim informou também que aguarda a conclusão do laudo do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) sobre a reconstituição, realizada no dia 26 de maio. “Esse laudo ainda será importante para finalizar o relatório”, ressaltou. O delegado afirmou que apesar de não ter chegado à autoria, pode concluir que duas pessoas executaram João Régis e outra foi a mentora do crime.Em entrevista ao

Nominuto.com

Cedida Advogado João Régis foi assassinado no dia 9 de fevereiro.

, o presidente do inquérito revelou alguns detalhes da investigação. Ele informou que, após a quebra de sigilo telefônico do advogado João Régis, a polícia descobriu que os assassinos ligaram duas vezes para o advogado antes de irem à casa dele, em Petrópolis.Rolim explicou que na segunda ligação, a pessoa chegou a conversar com João Régis. “Em seguida, o advogado desconfiou das duas e ligou para um dos filhos, pedindo para ele vir para casa, pois estava preocupado com as ligações. A vítima recebeu ainda uma ligação naquela noite, que era a namorada dele. Às 19h11, a moça ligou dizendo que ia passar lá para os dois saírem. No entanto, antes dela chegar, João Régis foi executado, às 19h30”, relatou o delegado.Apesar desses detalhes, Raimundo Rolim destacou que não foi possível encontrar provas materiais suficientes. “Infelizmente, esse crime foi muito bem articulado e não conseguimos chegar aos responsáveis”, lamentou o delegado, que também foi responsável pela resolução do inquérito da morte da gaúcha Andréia Rosângela Rodrigues, em agosto do ano passado.