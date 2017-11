Pela primeira vez, uma atuação de gala - análise O América saiu para cima do vice-líder VIla Nova e ganhou de goledada - 5 a 1.

Esse é o América que todo mundo queria ver. Esse é o centroavante Max que a torcida conhecia, e que estava "desaparecido" desde a celeuma com o Corinthians de Alagoas.



Quando a gente repete que a Série B não tem "bicho de sete cabeças" o torcedor fica reticente, não quer crer, mas é assim.



E quem foi que disse que Adalberto "Ureia" não pode ser titular da equipe ao lado de Róbson. E também poderiam ser titulares Alexandre, Eduardo Igor, Vasconcelos e outros tantos valores da terra que nunca tiveram uma chance real de se firmar na equipe.



O América fez, na partida desta sexta-feira (12), diante do Vila Nova, até então vice-líder da competição, sua melhor apresentação em toda Série B. Alguém sabe dizer porquê? É simples: saiu para cima, teve definição de setores, o treinador delegou funções específicas. Pronto, é assim que se faz futebol.



Na defesa: os alas apoiaram. Maizena com mais precisão e velocidade, Marciano com menos intensidade, mas evitando nitidamente conduzir demais a bola, procurando jogar de forma simples e objetiva.



Os zagueiros Robson e Adalberto? Robson, mais experiente, ficava na sobra,o garoto saía no combate pelo lado esquerdo, enquanto Júlio Terceiro dava o primeiro combate na bola de frente de área, e Luís Maranhão voltava a ser o homem da sobra. Lembram como Luís Maranhão jogava na Série B do ano retrasado?



Para sair jogando, o América utlizava seus alas, seus dois volantes e Saulo na primeira ligação. Então a bola chegava em Souza. Ele, bem como ninguém, a fazia girar, sevindo Cascata e Max. Cascata tem jogado bem até quando o América vai mal.



E o segredo maior de hoje, qual foi? Max jogando como Max, de centroavante, prendendo os zagueiros, subindo mais que eles, abrindo espaços e chegando na hora certa para concluir. Assim ele marcou quatro gols.



Simples assim. Futebol não tem mistério. Daqui pra frente, a gente espera que Ruy Scarpino tenha entendido a mensagem. E que não mexa tanto na equipe. Mesmo quem nem concordava completamente com essa formação, assim como eu, por exemplo, que preferia Marcelo Nicácio no lugar de Max, e Aloísio na vaga de Saulo, tem que aplaudir e aprovar, pois o time jogou muito bem.



E por fim: viram como pode craques como Aloísio e Souza jogar juntos? Pode sim.



América-RN 5 x 1 Vila Nova



O artilheiro Túlio era o centro das atenções, mas quem roubou a cena foi o rival Max. Com uma atuação memorável em campo, o atacante marcou os quatro gols da vitória do América-RN por 5 a 1 sobre o Vila Nova, nesta sexta-feira(12), no Machadão, em Natal, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Com a atuação de gala de seu principal goleador, o Mecão se livrou da zona de rebaixamento. A equipe potiguar – que tinha perdido os três últimos jogos – fecha a sexta-feira com 26 pontos, em 15º lugar. O elenco torcerá contra Criciúma e Brasiliense para não voltar à zona da degola.



Já o Vila Nova tem muito a lamentar por esta derrota como visitante. A equipe goiana perdeu a vice-liderança para o Avaí, que venceu o Fortaleza, e caiu para a terceira posição, com 44 pontos.



Próximos Jogos

Os times voltam a jogar pela 25ª rodada da Série B na terça-feira que vem. O América-RN enfrenta o Ceará, às 21h45, no Machadão, em Natal, enquanto o Vila Nova joga no mesmo horário, contra o Avaí, no Serra Dourada, em Goiânia.



Ficha Técnica



América-RN

Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto, e Marciano; Júlio Terceiro, Luís Maranhão (Elias), Saulo e Souza; Cascata (Aloísio) e Max (Nicácio).

Técnico: Ruy Scarpino.



Vila Nova

Max; Osmar, Luís Carlos, Kleber e Fernandinho (Marcelo); Álisson, Heleno, Reinaldo (Guilherme) e Alex Oliveira; Wando e Túlio Maravilha (Pedro Júnior).

Técnico: Givanildo Oliveira.



Local: Estádio Machadão, em Natal – RN

Árbitro: Nielson Nogueira Dias – PE

Público total: 4.820

Público: 2.321 pagantes

Renda: R$ 28.470,00



Confira a 24ª rodada



Terça-feira

Marília-SP 2 x 0 Santo André-SP

CRB-AL 0 x 2 Bragantino-SP

Ceará-CE 1 x 1 Paraná-PR



Sexta-feira

América-RN 5 x 1 Vila Nova-GO

Juventude-RS 3 x 0 ABC-RN

Avaí-SC 2 x 1 Fortaleza-CE



Sábado



16h10

Gama-DF x Ponte Preta-SP

Corinthians-SP x Barueri-SP

Bahia-BA x Criciúma-SC



20h30

São Caetano x Brasiliense