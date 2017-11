Nordestão apresenta projeto de incentivo a boas práticas de manipulação de alimentos

Vlademir Alexandre A manipulação, armazenamento e acondicionamento de alimentos precisam obedecer normas de qualidade.

As palestras serão realizadas com base no Programa Alimento Seguro (PAS), desenvolvido pelo Senac, e que tem como principal objetivo garantir a qualidade dos alimentos consumidos pelos clientes.Durante o evento, o superintendente do Nordestão, Manoel Etelvino de Medeiros, informará todos os detalhes sobre as palestras, que serão realizadas gratuitamente a partir do dia 15 de setembro nos auditórios das sete lojas da rede.

PAS

O Programa Alimento Seguro (PAS) é um programa do Senac que tem o objetivo de disseminar e apoiar a implantação das Boas Práticas e o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle nas empresas de alimentos e alimentação em todo o país.Através dele, é possível identificar os procedimentos adequados, bem como garantir ações e tecnologias na produção e manipulação de alimentos, que venham a assegurar a conservação e qualidade dos produtos.Por meio de auditorias, as lojas Nordestão comprovam, periodicamente, que estão seguindo as regulamentações do Programa.

Serviço

Lançamento do Ciclo de Palestras sobre Programa Alimento Seguro (PAS) , hoje, às 12h, no Versailles Tirol (Espaço América).