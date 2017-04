Funcarte lança nova edição da Brouhaha nesta sexta-feira

Divulgação Nova edição da Brouhaha traz entrevista com a cantora Glorinha Oliveira.

A 12ª edição da Brouhaha vem recheada de entrevistas com cantoras potiguares cujos nomes foram consagrados na história da cidade. A capa exibe uma foto de Glorinha Oliveira, prenunciando a entrevista com a cantora que fez sucesso nos áureos tempos da Rádio Poti.Artistas contemporâneas como Roberta Sá e Khrystal também têm entrevistas publicadas na nova edição da revista.Além disso, a nova Brouhaha traz matéria sobre o Espaço Cultural Buraco da Catita, contando a história do espaço desde seu início no Beco da Lama.A revista conta ainda com reportagens sobre literatura de Cordel e sobre o Grupo Gira Dança. A Brouhaha registra também a história e o trabalho do artista plástico Jordão, responsável pela escultura “Anjo Azul” exposta na Avenida Hermes da Fonseca e uma reportagem sobre a dramaturga potiguar Lourdes Ramalho, comparada pela crítica literária a Ariano Suassuna.A revista publica ainda um conto do jornalista Juliano Freire, poesias de Ana Luisa Burlamaqui, artigos de Everardo Ramos, João da Mata Costa e Cássia de Fátima Matos dos Santos, e um ensaio fotográfico sobre a Sociedade Araruna, produzido por José Correia Torres Neto. O responsável pela edição da Brouhaha é Moisés de Lima e a direção de arte é de Breno Xavier.O Espaço Buraco da Catita fica na Rua Câmara Cascudo, Ribeira. A animação musical da festa de lançamento fica por conta do grupo Catita e Choro de Gafieira.