Confira a agenda dos candidatos para esta segunda-feira (15)

Miguel Mossoró (PTC)

O candidato dedica todo o dia à gravação do programa eleitoral. À noite, reúne-se com a equipe de produção.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual inicia a semana com caminhada pela comunidade do Viaduto de Ponta Negra (saída às 9h por trás do viaduto), enquanto membros da coligação caminham pelo Km 06 (saída às 8h30 da travessa São Domingos). Às 11h ela grava entrevista ao RN TV 1º Edição e às 15h caminha por Santarém (saída da av. Itapetinga). A partir das 19h reúne-se com amigos em Santarém e Candelária.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

Pela manhã, a deputada federal reúne-se com assessores de campanha. À tarde encontra aposentados da Aeronáutica (14h), visita o arcebispo Dom Matias (às 15h, na catedral Metropolitana), e caminha pelo conjunto Alvorada 4, Loteamento Santa Catarina, Loteamento Aliança e conjunto Nair Ribeiro (saída às 16h da av. das Fronteiras). Às 19h reúne-se com lideranças da zona norte no colégio Expansivo.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

Pela manhã, o deputado estadual encontra lideranças das Quintas (8h), do Conjunto Pitimbu (9h) e visita comerciantes da Praia do Meio e Areia Preta (10h). Às 15h encontra lideranças em Gramoré e uma hora depois caminha na av. Pompéia e imediações.

Pedro Quithé (PSL)

O candidato grava programa eleitoral pela manhã, cumpre agenda profissional à tarde e caminha pelos shoppings Via Direta e Natal Shopping à noite.A agenda dos candidatos

Dário Barbosa (PSTU)

Joanilson de Paula ("Liberta Natal")

Sandro Pimentel (PSOL)

