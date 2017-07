Anvisa quer limitar número de cirurgias com câmeras por causa de novo tipo de infecção Medida deve ser adotada em todos os serviços de saúde do país para reduzir o número de infecções pós-cirúrgicas por Micobactéria de Crescimento Rápido (MCR).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quer limitar o número de equipamentos e de procedimentos cirúrgicos diários, especialmente os que usam pequenas câmeras de vídeo que são introduzidas no paciente.



A medida deve ser adotada em todos os serviços de saúde do país para reduzir o número de infecções pós-cirúrgicas por Micobactéria de Crescimento Rápido (MCR). Esse tipo de bactéria está relacionada a problemas na limpeza dos instrumentos e aparelhos utilizados em cirurgias.



A Anvisa informa que, ao fiscalizar os serviços de saúde, descobriu que essa aparelhagem vinha sendo apenas desinfetada – procedimento que dura em torno de 30 minutos – e não esterilizada – procedimento recomendado e que dura cerca de 10 horas.



“O que percebemos é que onde tem sido aplicado procedimentos de esterilização, de forma correta e completa, não há problemas. E onde ocorreram casos e o serviço de saúde passou a adotar os procedimentos de esterilização não houve reincidência”, explica a diretora-adjunta da Anvisa, Beatriz Macdowell Soares.



Com a limitação do número de cirurgias e de aparelhos adquiridos pelo serviço de saúde, a agência espera acabar com a falta de tempo para a esterilização. Desde 2003, já ocorreram 2025 casos de infecções por MCR (existem mais 3 em investigação atualmente). Em 72% dos casos, a bactéria se desenvolveu após cirurgias abdominais, videolaparoscopia, redução de duodeno e retirada de lipomas. Sempre em procedimentos que utilizam câmeras de vídeo ou aparelhagem similar, mas não há registro de casos provocados por exames e procedimentos de diagnóstico.



Recentemente, o governo do Espírito Santo proibiu temporariamente que as clínicas e hospitais do estado realizassem cirurgias de lipoaspiração. A medida foi tomada porque ocorreram os primeiros casos de infecção por esse tipo de bactéria no estado nesse tipo de procedimento. Mas as lipoaspirações foram responsáveis até hoje por apenas 3% dos casos de infecção por MCR.



Em nota técnica, a Anvisa alerta que esse tipo de infecção se configura uma doença emergente, “sem registros anteriores aqui e em outros países, nessa proporção” e que a situação é grave em quase todos os estados do país.



“A Micobactéria tem crescimento rápido, mas pode se manifestar em até dois anos. Elas podem causar grânulos que podem provocar a necessidade de nova cirurgia para a retirada”, explica Beatriz Macdowell. “Os profissionais de saúde devem alertar o paciente para os riscos e avaliar a real necessidade de indicação da cirurgia”, completa.



A Anvisa também sugere que os serviços de saúde que utilizem outros produtos para esterilizar os equipamentos e não mais o glutaraldeído 2% (mais utilizado atualmente), porque a bactéria tem demonstrado resistência ao produto.