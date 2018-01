O RN entrou no mapa nacional do refino, afirma Jean Paul Prates

Maiara Cruz Secretário de Energia diz que RN está entre as "preferências da Petrobras".

Constantemente chamada de minirrefinaria por opositores do Governo do Estado, o secretário tratou de mudar este conceito aos olhos da população. “Minirefinaria é de 2 mil a 3 mil barris/dia, (...) nós teremos uma refinaria com 30 mil barris/dia. A primeira expansão será para 80 mil barris/dia, ao longo de um período de 3 ou 4 anos, até chegar a 120 mil barris/dia”.Os planos do Estado estão voltados para a implantação do Parque Industrial, com base no estudo de toda situação do gás, “que é nova” no Nordeste. “Veremos a possibilidade de conectar isso com o projeto de biocombustível, transformando aquelas duas unidades de Guamaré em escala industrial”.Jean Paul Prates aposta também na possibilidade de processar até glicerina no Rio Grande do Norte. Assim, seriam quatro plantas no Nordeste, “contando com a nossa” produzindo este produto.De acordo com o secretário, o Governo do Estado participará ativamente do projeto de expansão de Guamaré, na expectativa de gerar emprego para os norte-rio-grandenses e de maneira que reflita, também, no desenvolvimento de fornecedores locais capacitados “não só para atingir essa refinaria como cliente, mas também com as outras que vão ser construídas no Nordeste, porém, a partir de uma série daqui”, frisa.A refinaria de Guamaré - informa o secretário - serve de piloto devido a muitos projetos que serão desenvolvidos através dela e que “já vão começar amanhã com a transferência dos ativos para área de abastecimento de refino. Não é um projeto para o futuro, é real”.Segundo Jean Prates, 2011 é a data limite para implantação da fábrica de gasolina que fecha o ciclo da refinaria, aumentando a capacidade de produção do Estado.A Termoaçu foi o primeiro passo para o Estado aumentar sua produção de energia. “Vamos gerar o quanto nós pudermos de energia no estado do Rio Grande do Norte”.Não se fala em outra coisa no cenário econômico, e o secretário de energia garante que o Rio Grande do Norte está participando das discussões a nível nacional, “principalmente em relação ao redirecionamento dos royalties”.Reservas desta magnitude ainda não foram detectadas no Estado. Mas o debate foi provocado e pode, acredita Jean Prates, levar à redistribuição dos royalties. “Eu defendo que devem beneficiar municípios produtores”, conclui.