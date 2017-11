Halterofilismo: brasileiro fica em 9º

João Euzébio terminou a disputa do halterofilismo, categoria até 82,5 kg, na 9ª colocação. A modalidade para altetas com paralisia cerebral ou deficiência nos membros inferiores foi disputada, nesta segunda-feira (15), em Pequim.A China levou mais um ouro com Haidong Zhang, que levantou 230 quilos. A prata foi do grego Pavlos Mamalos com um levantamento de 225,5 quilos e o bronze ficou com o iraquiano Thaer Al-Ali, com 222,5 quilos.O brasileiro levou 170kg na primeira tentativa e não foi bem sucedido nas duas tentativas seguintes com o peso de 175 kg.João Euzébio terminou em terceiro no Grupo B, para atletas com menos chances de medalha, de acordo com a colocação no ranking mundial.