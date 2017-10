ABC se recupera com uma goleada sobre o Gama - análise

O ABC fez uma boa partida e não teve dificuldade para vencer ao Gama de Brasília de 4 a1. Warley fez dois gols, foi o artilheiro da noite, mas o atacante Ivan, que começou jogando, acabou como o grande destaque da partida.



O ABC iniciou a partida tomando conta das ações. Mostrando a novidade de Leandro Sena como falso ala, na verdade jogando na criação de jogadas ora pelo lado esquerdo, mas também caindo pelo meio. A partir daí, o alvinegro mandava na partida e conseguiu abrir o marcador com o meia Jean Carioa.



Aí veio o "apagão" no estádio por doze minutos. E esse "apagão" mesmo com as luzes acesas continuou em campo. O ABC se perdeu e cedeu o empate ao fraco time do Gama, 1 a 1. De novo a síndrome do empate assustava. Terminou assim o primeiro tempo.



No segundo tempo, sempre que Ivan pegava na bola ficava a certeza de que a vitória viria com facilidade. Sempre que jean Carioca, Sena e Warley partiam com a bola dominada, o ABC era soberano, e a vitória era uma questão de tempo. O time do Gama era totalmente perdido na defesa, absolutamente desconectados, mesmo o ABC não tendo passagem na ala direita com Luisinho Netto.



O ABC fez 2 a 1 com Warley, e 3 a 1, de novo com o centroavante. E a partir daí, quando ficava evidente que ao ABC bastava continuar forçando um pouco que chegaria a uma grande goleada, o time voltou a se encolher. O técnico iniciou suas mexidas - tirou um meia e colocou um atacante - Leandro Sena por Ronaldo -, perdendo um pouco da ligação. Triou um volante por outro - Jean por Adelmo -, para que Jean não fosse expulso. E por fim, tirou o outro meia, o que restava da ligação, para colocar outro volante - Jean Carioca por Marcelinho.



Ninguém nunca vai conseguir entender as alterações do técnico Ferdinando Teixeira. Contra um time acabado taticamente, com uma defesa pedindo para tomar mais e mais gols, o ABC ficou em campo com três atacantes e nenhum meia de ligação.



Mesmo assim, depois de passar alguns apertos que não precisava ter enfrentado, o Ivan, em jogada individual, mais uma, sofre pênalti. Ele mesmo cobra e marca o seu gol no jogo, o quarto do ABC. Ainda bem que ele não "inventou" de tirar Ivan.



Uma partida em que a defesa do ABC voltou a jogar muito mal, e quase complica um jogo facílimo, teve um meio-campo que não foi bem na pegada, mas em compensação criou boas jogadas, e teve no ataque o seu forte, principalmente pela grande atuação de Ivan, e presença de área de Warley.



Fim de um jogo. Tranqüilo. Resultado que levou o ABC para a 11ª colocação.





Atuações do ABC



Raniere - teve alguns problemas nas bolas alçadas na área, mas se recuperou no chão evitando um segundo empate do Gama. Nota 7



Luisinho Netto - teve uma atuação apenas discreta no primeiro tempo. No segundo tempo estava visivelmente cansado e comprometeu o seu lado em alguns lances. Só o treinador do ABC não viu que ele precisava ser substituído. Nota 5



Paulo César - teve uma atuação falha, sem segurança, batendo cabeça. Nota 6



Ben-Hur - nervoso e perdido, errou demais, deu "botes" errados e não saiu para o jogo como faz normalmente. Nota 5,5



Panda - outro que, ao contrário da tranqüilidade de sempre, mostrou-se nervoso, errou muitos passes. Nota 6



Jean Carioca - sentiu a pressão da necessidade da vitória, mas mostrou muita garra e disposição, e jogou sem medo de errar. Foi substituído para não ser expulso. Nota 7



Márcio Hahn - um jogador de muito equilíbrio e bom passe, chegava bem na frente e sempre esteve na proteção da defesa. Nota 7,5



Leandro Sena - muito útil no papel de meia e falso ala. Criou jogadas importantes, e auxiliou bem o meio-campo na fechada do meio. Nota 8



Jean Carioca - fez um ótimo primeiro tempo e alternou bons e maus momentos no segundo. No entanto, é um jogador de muita qualidade, decisivo no passe e na finalização. Nota 8



Ivan- foi o maior nome do jogo. Acabou com essa bobagem de que precisa entrar somente no segundo tempo. Jogou bem a partida inteira, e sempre que levava para cima punha em polvorosa a defesa do Gama. Nota 9



Warley - teve boa presençfa de área no jogo de hoje, marcou dois gols e ainda preparou jogadas para os companheiros. Nota 8



Adelmo, Marcelinho e Ronaldo Capixaba - não acrescentaram nada ao jogo que já estava praticamente decidido. Sem nota.



Ferdinando Teixeira - passa a impressão de desequilíbrio total. Grita o tempo todo com o time, retribuiu provocações de torcedores quando o time passou à frente no marcador. Fez alterações, todas desnecessárias para a partida, enfim deixou o time sem ligação durante bom tempo, mas teve seu esquema (se é que havia um) beneficiado pela péssima defesa do Gama. Nota 5





Ficha Técnica





ABC

Raniere; Luisinho Netto, Ben-Hur, Paulo César e Panda; Jean (Adelmo), Márcio Hahn, Jean Carioca (Marcelinho) e Leandro Sena (Ronaldo); Warley e Ivan.

Técnico: Ferdinando Teixeira



Gama

Donizete; Ânderson, João Vitor (Otacílio) e Pedro Paulo; Lucas Silva, Uélliton, André Silva (Chico Marcelo), Tiaguinho e Rodrigo Ninja; Landú e Dinei (Alisson).

Técnico: Flávio Barros



Local: Estádio Frasqueirão, em Natal – RN

Árbitro: Flávio Feijó de Omena – AL

Público total: 4.732

Renda: R$ 38.736



Resultados de hoje



Bragantino-SP 3 x 0 Paraná-PR

ABC-RN 4 x 1 Gama-DF

Marília-SP 1 x 0 Juventude-RS