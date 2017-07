Confira a agenda dos candidatos para esta quarta-feira (13)

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato começa a manhã gravando programa eleitoral. Ao meio-dia almoça em shopping da zona Norte e às 15h reúne-se com direção municipal do PSOL. Às 19h participa da

Sabatina Nominuto

no auditório da FIERN, aberta ao público. Às 20h45 assiste aulas do curso de gestão pública da UFRN.

Wober Júnior (PPS)

Às 8h o deputado estadual encontra lideranças do Bairro Nordeste, às 10h participa de sessão ordinária da Assembléia Legislativa e às 11h encontra grupo de professores. Às 16h caminha no conjunto Nova Natal e loteamento Boa Esperança. Às 18h30 reúne-se com membros do CREA/RN e com assessores às 20h30.

Fátima Bezerra (PT)

Pela manhã, a deputada federal reúne-se com educadores (7h30) e grava programa eleitoral (9h). Às 16h caminha no bairro de Lagoa Seca e a partir das 19h participa da

Sabatina do Nominuto

na FIERN, aberta ao público. Às 20h30 participa da abertura do seminário sobre o Plano Nacional de Cultura no Hotel Praia Mar.

Pedro Quithé (PSL)

Às 9h o candidato visita o bairro Planalto, às 13h prepara-se para a

Sabatina Nominuto

com equipe técnica e às 19h vai ao auditório da FIERN participar da

Sabatina

, aberta ao público.

Joanilson de Paula (PSDC)

O candidato passa a manhã com equipe de marketing da campanha. Ao meio-dia almoça com lideranças do Bom Pastor e às 19h encontra membros do Sindicato dos Contabilistas na Cidade Alta.

Micarla de Sousa (PV)

Às 9h a deputada estadual visita a BEMFAM, às 10h vai a sessão plenária na Assembléia Legislativa, às 11h30 reúne-se com equipe técnica e às 13h30 concede entrevista ao Diário de Natal. Às 15h caminha no Guarapes (concentração: rua Novo Guarapes com rua Lagoa Seca.As agendas de

Miguel Mossoró (PTC)

Dário Barbosa (PSTU)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.