Único atleta no plantel do ABC ainda no departamento médico, o meia Fabiano Gadelha segue em tratamento intensivo para se recuperar de entorse no tornozelo. O treinador Arthur Neto espera poder contar com o jogador e assim escalar a força máxima diante do Bahia, nesta sexta-feira (3), no estádio Frasqueirão.



Ivan e Jean Carioca, que desfalcaram a equipe na partida contra o Fortaleza, treinaram normalmente e devem voltar naturalmente ao time. O técnico abcdista não pôde contar com sete titulares no jogo contra o Ceará, sábado, por isso está muito confiante na recuperação da equipe diante do Bahia.



O único desfalque certo é o ala Bosco, que foi expulso na partida contra o Ceará. O Lusinho Netto, que vinha ocupando a posição na ausência do titular deve voltar ao time. O capitão Ben-Hur deve voltar ao time e formar o trio de zagueiros, com Márcio Santos e Paulo César, caso haja a opção pela volta do esquema com três zagueiros.



O treinador também terá à disposição os dois volantes de marcação da equipe - Alexandre Oliveira e Márcio Hahn -, os dois cumpriram suspensão e reforçam o setor de meio-campo.



Em entrevista à imprensa, o treinador Arthur Neto destacou o fato de, pela primeira vez, ter uma "semana cheia" para poder trabalhar e tentar "dar uma cara ao time." O experiente profissional falou sobre o momento delicado da equipe, e que todo grupo deve redobrar os cuidados, finalizando que não existe mais espaço para descuidos e perdas de ponto jogando em casa.



Arthur Neto veio para o ABC em substituição ao treinador Ferdinando Teixeira que, depois de vários maus resultados, entregou o cargo alegando pressão. O treinador, porém, deixou a equipe quando não existia mais possibilidade da contratação de reforços.