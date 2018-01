Os "reforços" de Scarpino contra o Fortaleza Júlio Terceiro, Robson e Max voltam ao time do América.

Júlio Terceiro, Robson e Max. Esses são os principais trunfos que o técnico Ruy Scarpino, do América, dispõe para tentar se manter fora da zona de perigo na Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, em jogo válido pela 29ª rodada, o clube natalense enfrenta o Fortaleza, no estádio Castelão.



O time rubro ocupa atualmente a 15ª posição com 31 pontos, o time alencarino vem logo abaixo, na 16ª posição, e 30 pontos. Uma verdadeira "briga de foice no escuro" para evitar o poço sem fim da zona de rebaixamento.



E muito mais que os reforços, o técnico americano terá um compromisso de colocar o time em campo em busca de vitória. Mas não deve ser assim sempre? Deve, mas, infelizmente, no atual momento do futebol brasileiro, não é. Só que, concordam analistas, torcedores, dirigentes e jogadores, que o América não pode permanecer nesse eterno "ping-pong", sobe e desce, vai e vem. É hora de somar pontos fora, e de muita preferência que sejam três no jogo de sábado.



Para o jogo de sábado, mesmo com a boa atuação de Anderson Bill, o zagueiro Róbson deve voltar a formar dupla com Adalberto. Júlio Terceiro volta naturalmente ao seu posto, formando dupla de marcadores com Luís Maranhão, e Max, apesar do gol e boa atuação de Marcelo Nicácio, deve vestir a camisa 9 diante do tricolor cearense.



O bom com relação ao América é que não existe muito mais mistério envolvendo a escalação do time rubro. Pode-se não concordar com todos os escolhidos de Scarpino, mas o time vem sendo mantido. Fabiano, Maizena, Robson, Adalberto e Aloísio; Júlio Terceiro, Luís Maranhão, Saulo e Souza; Cascata e Max.



Talvez resida uma pequena dúvida na ala esquerda. Pode ser que Vandinho, jogador que foi contratado atendendo pedido do treinador, pode reaparecer no time, isso se ele não for julgado antes. Se o julgamento acontecer dificilmente o ala se livra de uma suspensão mínima, devendo pegar um gancho de, no mínimo, dois jogos