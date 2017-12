Natal será a segunda capital em que o presidente faz comício Lula já pediu votos para Marta Suplicy em São Paulo e candidatos da região do ABC paulista.

Apesar de ter batido recorde em aprovação e estar sendo disputado pelos candidatos de norte a sul do país, o presidente Lula tem economizado sua participação em comícios na campanha de 2008.



Até agora, Lula subiu no palanque para pedir votos para Marta Suplicy em São Paulo e candidatos da região do ABC paulista. Natal é a segunda capital – e provavelmente será a única do nordeste - que recebe o presidente.