PRF inicia operação Eleições 2008 a partir da meia-noite

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a 0h desta sexta-feira (3) até a meia-noite de domingo (5), a operação Eleições 2008.O objetivo da operação é reforçar a fiscalização nos locais e horários de maior fluxo de veículos, inibindo as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, desatenção e embriaguez ao volante.Nos três dias de operação, a PRF trabalhará com efetivo de 40 policiais por turno de serviço. Além disso, terá à disposição 20 viaturas, radares e aparelhos de bafômetro.Segundo inspetor Roberto Cabral, chefe do núcleo de Comunicação Social da PRF, durante a operação serão realizados comandos (

blitzen

) de excesso de velocidade e de bafômetros em todas as rodovias do Estado.Ainda de acordo com Cabral, a PRF estará atenta também quanto ao porte ilegal de armas, tráfico de drogas ilícitas e crime eleitoral.Em relação ao feriado do dia 3, em homenagem aos Mártires de Uruaçu e Cunhaú, a expectativa da PRF é que haja um crescimento de aproximadamente 30% no volume de tráfego nas rodovias federais.“Pedimos atenção redobrada aos motoristas que forem pegar estrada. Os condutores devem evitar viajar fatigados, cansados, sob efeito de álcool”, alerta o inspetor.