Caixa sorteia R$ 1,5 milhão no próximo concurso da Mega-Sena Os números sorteados na noite deste sábado pela Caixa Econômica Federal foram 02 - 04 - 17 - 33 - 48 - 55.

O próximo sorteio da Mega-Sena, que acontece na quarta-feira (24), deve pagar R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.007, segundo a Caixa Econômica Federal.



No sábado, uma pessoa em Minas Gerais acertou as seis dezenas do concurso 1.006 e levou, sozinha, o prêmio de R$ 1.675.260,09. Os números sorteados na noite deste sábado pela Caixa Econômica Federal foram 02 - 04 - 17 - 33 - 48 - 55.



No total, 136 bilhetes acertaram a quina e vão receber R$ 6.686,96 cada um. A quadra vai pagar R$ 153,23 para cada uma das 5.935 apostas ganhadoras.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima --seis números-- custa R$ 1,75.