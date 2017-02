Uma família de sucesso

Fotos: Artur Dantas

O professor Armando Lima explica que a irmã apresenta característica diferente dos outros dois.

Para manter o Estado com o alto nível de rendimento, inúmeros trabalhos vêm sendo realizados no intuito de descobrir novos talentos. É o caso do professor de educação física Allan Pinheiro, que desenvolve um trabalho de base com alunos de escolas particulares e públicas envolvendo vôlei, basquete, natação e atletismo.O professor revela que por meio do trabalho de “garimpagem” descobriu três irmãos que competem na modalidade de lançamento de disco. Jonathan Herbert da Cruz Serafim, Maristela da Cruz Serafim e Jackson Daniel da Cruz Serafim foram descobertos há quase de três anos e já conseguiram resultados importantes em competições estaduais e regionais.A coordenadora do projeto social desenvolvido no CAIC de Lagoa Nova, Maria Magnólia Figueiredo, explicou que encontrar aptidões como a dos irmãos não ocorre freqüentemente. “As descobertas em família são raras de acontecer. Tivemos sorte de encontrar atletas com uma força física surpreendente nos treinos conseguiram um rápido desenvolvimento”, explica.Apesar de se destacarem no atletismo, os irmãos iniciaram as atividades em outras modalidades. Maristela Serafim, a primeira da família a se interessar por esportes, escolheu o basquete. O mais velho do grupo, Jonathan, era goleiro de futebol de praia, enquanto Daniel começou pelo vôlei de quadra.Maristela foi campeã, no ano de estréia, nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs) em 2005, nas provas de 100 metros com barreiras e no lançamento de disco. Jonathan sagrou-se campeão em 2007 no campeonato brasileiro em João Pessoa (PB). Jackson, que começou a competir no ano passado, conseguiu títulos em jogos escolares.Maria Magnólia acredita que os bons resultados obtidos em pouco tempo de treino foram conseguidos respeitando a maturação biológica de cada um. “Seria prejudicial a eles se impuséssemos uma carga de exercícios muito superior, incompatível com as suas estruturas físicas”, destaca.

Dificuldades

O professor Armando Lima explica que apesar dos esforços com os atletas, muitos deles acabam sendo desperdiçados. “A realidade que alguns deles vivem é muito diferente. O problema é que esses talentos são perdidos depois que atingem a idade para começar a trabalhar e ajudar financeiramente em casa”,lamenta.Ele acrescenta que não existe um trabalho de massificação no atletismo. “Poderíamos descobrir mais jovens com forte aptidão ao esporte se fossem realizados peneirões como acontece no futebol. Os esportistas que chegam para treinar atletismo aparecem aqui por convite dos treinadores ou por indicação de algum colega,” finaliza.