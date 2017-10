Sadef-RN recebe com tristeza a reclassificão de Clodoaldo

A Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte (Sadef-RN), instituição norte-rio-grandense que busca a inclusão social através do esporte, da qual o atleta Clodoaldo Silva faz parte há mais de cinco anos, recebeu com tristeza a reversão da classificação do nadador da classe S4 para a S5.Segundo o secretário da entidade, Ecildo de Oliveira, a mudança é normal. Porém, a forma como aconteceu com o nadador Clodoaldo Silva foi confusa.“De certa forma recebemos com surpresa. O procedimento é normal. Todo atleta tem que passar. Mas, da forma que aconteceu, ficamos tristes. O comitê internacional disse apenas que um país havia solicitado, mas não divulgou qual”, diz.Ele conta que Clodoaldo Silva já havia passado pelo mesmo drama em 2006, durante o Campeonato Mundial da África do Sul, quando foi reclassificado para a classe S5.Naquela oportunidade, de acordo com o secretário da Sadef, advogados e o próprio Comitê Paraolímpico Brasileiro entraram na Justiça e conseguiram reverter à classificação do atleta.“No mundial da África, ele conquistou uma medalha de prata, nos 50m livres”.Ecildo de Oliveira informou que espera que o psicológico do atleta seja restabelecido e que “nesta nova categoria, a S5, ele volte a competir com vontade”.

Clodoaldo Silva

Na natação paraolímpica, quanto maior a classe, menor a deficiência do atleta. A decisão de manter Clodoaldo Silva na classe S5 foi divulgada nessa sexta-feira (5) à tarde, no Cubo Dágua, em Pequim.Após o resultado, Clodoaldo afirmou que disputará apenas os 50m costas em Pequim, prova em que tem o mais baixo desempenho."Perdi a motivação para competir nessa paraolimpíada. Só vou nadar os 50m costas porque preciso participar de uma prova individual para disputar o revezamento. Acho que não vou passar nem da fase eliminatória", disse o nadador.

Atletas do RN

Para o secretário da Sadef-RN, Ecildo de Oliveira, pelo menos, três atletas norte-rio-grandenses figuram com chances de medalhas nos Jogos Paraolímpicos de Pequim.Na natação, Danielson Pontes e Edênia Garcia. Edênia é a primeira no ranking mundial. Ela competirá na prova dos 50 e 100m livre. No atletismo, Emicarlo Souza irá representar o Estado com chances de medalhas nas modalidades dos 400 e 800m rasos.