Concurso de Poesia Luis Carlos Guimarães recebe inscrições a partir do dia 30

Durante o período de 30 de setembro a 30 de outubro estarão abertas as inscrições para o concurso de poesia Luís Carlos de Guimarães, promovido pela Fundação José Augusto.Para concorrer os candidatos precisam ter nascido ou serem domiciliados no Rio Grande do Norte. Para participar, cada autor deve inscrever no mínimo 5 e no máximo 10 poemas inéditos.O concurso premiará até 15 autores, cabendo aos três primeiros um prêmio em dinheiro de, respectivamente, dez, oito e cinco salários mínimos e 50 exemplares do livro que será editado pela Fundação José Augusto reunindo os trabalhos premiados. Aos demais classificados, caberá menções honrosas e 25 exemplares do referido livro.O Regulamento do prêmio está na página da Internet da Fundação José Augusto ( www.fja.rn.gov.br.) Informações e dúvidas sobre o prêmio nos telefones (84) 3232-5320 / 5301.