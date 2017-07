Presença de tropas federais no Rio é essencial nas eleições municipais, diz Cabral Governador destacou que é importante as forças federais permanecerem no Rio de Janeiro, mesmo depois das eleições

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, disse hoje (15) que a presença de tropas federais na capital do estado é essencial para a realização das eleições municipais, em outubro. Ainda hoje, ele enviará ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, formalizando pedido para que o TSE providencie o envio das tropas.

“As forças federais são muito bem-vindas ao Rio de Janeiro, porque a nossa população necessita de tranqüilidade, seja no período eleitoral, seja fora dele. Em função de casos gravíssimos, de domínio por criminosos, sejam milicianos, sejam traficantes, impedindo o ir e vir de candidatos e jornalistas”, disse.



Cabral destacou que é importante as forças federais permanecerem no Rio, mesmo depois das eleições. “O que o povo deseja é o combate à criminalidade e a tranqüilidade, e as forças federais podem colaborar muito. Vindo Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional, Polícia Federal, o que vier será muito bem-vindo.”



O governador fez, ainda, um desabafo: “eu preciso de ajuda. O Rio precisa de ajuda para combater a criminalidade. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco com a nossa polícia. O caso do Rio é grave, onde traficantes e milicianos ainda dominam áreas da cidade e isso é inconcebível”.



Segundo Cabral, há uma boa parceria com as Forças Armadas. Ele, no entanto, reclamou do relacionamento com a cúpula do Comando Militar do Leste (CML).



“Aqui no Rio há um certo ruído de convivência com o comando do Exército local. Mas isso é um detalhe, porque a relação com o ministro da Defesa [Nelson Jobim] é muito boa, com o comandante do Exército, general Enzo [Peri] é excepcional. Eu acho que o detalhe com o Comando Militar do Leste, que hoje está na mão de um general que não é muito pró-ativo, não compromete, pois no comando dessa operação certamente virão outros oficiais das Forças Armadas para nos ajudar”, observou.



O governador do Rio disse que a formalização do pedido será feita pela Casa Civil. “Vou mandar preparar agora um ofício ao TSE, informando que tomei conhecimento da decisão do tribunal e que será muito bem-vinda a chegada de forças federais para nos ajudar no combate ao crime organizado”, revelou.