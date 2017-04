Milhares de pessoas prestigiaram a inauguração do maior complexo turístico e de lazer do Rio Grande do Norte, a Ilha de Sant’Ana, no município de Caicó, na noite dessa quarta-feira (23). Durante a solenidade, a governadora Wilma de Faria destacou que a obra era uma das mais esperadas pela população do Seridó e será decisiva na consolidação da região como pólo turístico potiguar. Para viabilizar a construção do complexo, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 18 milhões.“Hoje eu sou a seridoense mais feliz do mundo porque estou entregando uma obra que significa a concretização de um sonho antigo. A Ilha de Sant’Ana valoriza as belezas do sertão e será um importante instrumento para alavancar o turismo, a cultura, o esporte e o desenvolvimento do Seridó”, declarou a governadora Wilma de Faria.O Complexo Turístico da Ilha de Sant’Ana foi construído para incrementar o turismo de eventos na região, sejam eles artísticos, culturais, religiosos, sociais ou de negócios. O espaço consiste num parque temático, parque infantil, palco para os shows com praça de alimentação, boxes para artesanato, anfiteatro e um ginásio dotado de quadra poliesportiva com dimensões oficiais e arquibancada com capacidade para 3.000 pessoas.As áreas de urbanização do projeto compreendem um espaço de mais de 147 mil metros quadrados, com toda a infra-estrutura de suporte ao complexo como estacionamentos, pontes, avenidas, parques e passarelas.A Ilha já está provocando um incremento ao chamado roteiro Seridó, criado pelo Governo do Estado, em parceria com o Sebrae, para estimular o desenvolvimento do turismo na região. A expectativa é de que a Ilha atraia pousadas que vão atender o visitante durante todo o ano, principalmente nos grandes eventos e festejos do calendário turístico de Caicó.Um dos espaços que mais chamaram a atenção do público foi a Praça de Artesanato, que reúne o melhor da produção artesanal de Caicó e de toda a região. Durante os festejos de Sant’Ana, a praça está abrigando a Feira dos Municípios do Seridó (Femuse), evento patrocinado pelo Governo do Estado que reúne 94 estandes de artesãos seridoenses. O local conta com boxes fixos em que será possível expor os produtos regionais durante todo o ano.Na ocasião da inauguração estavam presentes o presidente da Assembléia Legislativa Robinson Faria e os deputados João Maia (PR) e Vivaldo Costa (PR). Em seu discurso, Robinson elogiou a iniciativa da governadora Wilma de Faria em realizar a obra, o maior complexo de turismo e lazer da região."Governadora, com essa obra o seu nome vai ficar na história do Seridó e guardado no coração do povo", disse o deputado que acrescentou "em Natal, seu nome se eternizou com a ponte. Aqui, se eterniza com a Ilha de Santana".O deputado elogiou a "garra" que deu a Wilma o apelido de guerreira, e disse que ele teve origem na convivência da governadora com o povo do Seridó, em sua infância. "Foi a sua convivência em Caicó que lhe transformou na mulher guerreira que é", disse.

Telecentro

Ainda em Caicó, a governadora Wilma de Faria inaugurou o Telecentro de Educação à Distância da Polícia Militar, um laboratório de informática que vai dar suporte tecnológico não apenas aos policiais, mas aos seus familiares, que terão condições de utilizar o espaço como instrumento de inclusão digital.Foi também no município que ela assinou o decreto que regulamenta a atividade agroindustrial familiar comunitária ou artesanal de produtos de origem animal. A medida beneficia diretamente cerca de 40 mil produtores de queijos, leite, carnes, ovos e outros produtos de origem animal, que terão condições de sair da informalidade e comercializar o produto tanto no mercado local quanto no externo.Durante as solenidades em Caicó, a governadora esteve acompanhada do deputado federal João Maia, dos deputados estaduais Vivaldo Costa, Robinson Faria, Lavoisier Maia, Poti Júnior e Antônio Jácome, além dos secretários estaduais e diversos prefeitos da região do Seridó.