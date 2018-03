Servidores da Emparn paralisam atividades e acenam com possibilidade de greve

Fotos: Camilla Kateb Servidores da Emparn ameçam iniciar greve.

Os servidores da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) se reuniram na manhã desta quarta-feira (8) para comunicar que até sexta-feira (10) estarão com suas atividades paralisadas. O motivo é a falta de proposta concreta por parte da direção da empresa e do Governo para a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.



A categoria se encontra em assembléia na sede da empresa para discutir uma possível greve.

De acordo com Santino Arruda, presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta e Indireta do RN (Sinai), “a única reivindicação dos servidores é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da categoria, que já existe, mas até o momento não foi implantado”.



O Plano foi conseguido mediante a uma conversação com a diretoria da Emparn, que se comprometeu, segundo o sindicato, a viabilizar sua implantação, "mas até agora nada foi feito", explica. O presidente declara ainda que a direção tem até boa vontade, mas que isso não adianta sem o aval do Governo do Estado.

"Vamos ver a conjuntura, qual a situação dos servidores na empresa e esperar uma respostas concreta da direção".

Santino esclarece ainda que a assembléia de hoje servirá para avaliar a situação e a partir disto decidir ou não pela greve.



