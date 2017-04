Pronto-atendimento dos Guarapes continua interditado A unidade que atende em média 400 pessoas diariamente atende somente os casos ambulatoriais e do Plano de Saúde da Família.

O pronto- atendimento do Guarapes continua interditado. Na reunião realizada, na noite da terça-feira (22), entre a Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Regional de Medicina, Samu e Conselho Comunitário para discutir os entraves operacionais, não houve entendimento. Por isso, o CRM decidiu manter a interdição.



Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina, Marcos Jácome, apenas a estrutura básica permanece em funcionamento.



O diretor explicou que a interdição continua em virtude do não cumprimento das exigências propostas pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). Jácome garantiu que tão logos as exigências sejam cumpridas, o pronto-socorro voltará às suas atividades normais.



“Para atender o público, é necessária a presença de médicos todos os dias, 24h por dia. Verificamos um problema na escala. Outro ponto verificado foi com relação aos equipamentos. Nesse caso, o posto não tem condições de atender o público”, garantiu.