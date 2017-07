Tem arte na rede

Reprodução Espaço virtual facilita a realização de mostras individuais de artistas com menos recursos.

A iniciativa faz parte do Programa Estratégico, conjunto de ações que visa o aprimoramento da estrutura física da Pinacoteca bem como a construção de políticas para o avanço das artes plásticas e visuais no estado.A idéia já foi posta em prática com a exposição “Caminho das Cores”, do fotógrafo Antonius Mansus. Acessando a página do projeto , o visitante pode navegar por 10 galerias expositivas, num site que conta com trilha sonora e livro de visitas para que os internautas possam deixar mensagens para o artista.De acordo com Luciano Rock, diretor da Pinacoteca e curador do espaço virtual, a idéia surgiu para facilitar a realização de mostras de artista que dispõem de poucos recursos.O alcance ilimitado da internet, que permite a visitação de pessoas em praticamente qualquer parte do mundo, também foi um fator determinante na concretização do projeto.“Temos recebido mensagens de muita gente dizendo que, não fosse as galerias virtuais, não visitaria a Pinacoteca, seja por questões de tempo ou de distância”, conta Rock que prevê a transposição do acervo da Pinacoteca para a internet nos próximos quinze dias.“A idéia é modernizar todo o nosso acervo, além de continuar disponibilizando mostras individuais de artistas locais”, conta Rock. “Aliás, outra vantagem da Pinacoteca Virtual é o espaço. Podemos ter várias mostras individuais ao mesmo tempo, o que é difícil no espaço físico”, observa.Segundo adianta Luciano Rock, o próximo artista a ganhar uma exposição virtual será o pintor Edvaldo Correia, mais conhecido como Jatal, que produz seus trabalhos nas imediações da Praça André de Albuquerque, no Centro de Natal.A única dificuldade está em reunir a produção do artista que se encontra na maior parte espalhada em coleções particulares.“Estamos rastreando as obras deles para podermos fotografá-las e então disponibilizá-las no site. Acredito que em 30 dias estas obras já vão estar no ar”, estima Luciano Rock.