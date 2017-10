Biblioteca Central da UFRN abrirá aos sábados

Vlademir Alexandre Aos sábados, serviço de empréstimos e devoluções de livros deverão ser feitos até às 11h30

O sistema on-line, que é acessível em qualquer computador que tenha internet, é um recurso bem sucedido para consultas dos alunos. Desta vez, com a abertura da biblioteca, poderão ter uma consulta presencial, além de empréstimos e devolução de livros. Rildeci ressalva que “nesta fase piloto, que vai até 27 de dezembro, os empréstimos e devoluções de livros deverão ser feitos até às 11h30, uma vez que o sistema de informática da biblioteca necessita fazer um backup diário dos computadores”.O projeto de abrir a BCZM aos sábados vem sendo estudado desde o ano passado. Rildeci afirma que após solicitações feitas por alunos, o reitor da UFRN, Ivonildo Rêgo, sensibilizado com a situação, propôs à Biblioteca esta abertura aos sábados, quando a Universidade ainda permanece funcionando, principalmente com alunos da pós-graduação.

Fonte: Agecom