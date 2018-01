Dois são presos por tráfico de drogas

A polícia prendeu nesta quarta-feira (24) dois jovens acusados de tráfico de drogas. Um deles, Leonardo Rodrigo da Silva Araújo, de 24 anos, era procurado pela equipe da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e só não foi preso durante a Operação Coqueiro porque não havia um mandado de prisão.De acordo com o titular da Denarc, delegado Odilon Teodósio, uma equipe estava fiscalizando “Cabo Léo”, como é conhecido, e constataram que ele comercializava droga. “Ele foi preso em flagrante quando vendia crack a outro homem. Com isso, nós o prendemos em flagrante”.A outra prisão por tráfico de droga realizada nesta quarta-feira não tem relação com a primeira. No entanto, Josuel Bruno do Nascimento, de 23 anos, também foi abordado por policiais militares e encontraram na casa dele, em Dix-Sept Rosado, um revólver calibre 38, 15 papelotes de crack e uma pequena quantidade de maconha.O delegado Pedro Paulo Falcão informou à reportagem do

que o acusado ainda tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de R$ 3 mil. “Por esse motivo, além de ser autuado por tráfico e posse de arma, ele será enquadrado em corrupção ativa”, disse o delegado.