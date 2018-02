O ABC deve aos jogadores e ao banco Judas Tadeu, presidente do clube, culpa torcida, televisamento dos jogos, proibição de bebidas alcóolicas, mas não fala das contratações caríssimas

O título estadual, a ótima seqüência de bons resultados, as boas rendas nos jogos da Série C a apoteose que foi a ascensão para a Série B do Brasileiro, os vários patrocínios, o dinheiro das transmissões dos jogos do contrato com a CBF via tevê, as ótimas arrecadações no começo da temporada já na Série B, nada disso impediu que o ABC voltasse a mergulhar em crise, tendo que recorrer a empréstimos bancários para pagar gratificações em atrasos e 70% do mês de agosto, quando já estamos no final de setembro.



O presidente do clube, Judas Tadeu Gurgel, credita o problema a uma série de fatores. Ele enumera: fracas rendas, jogos noturnos em horários impróprios, televisamento de jogos em bares e restaurantes, a fraca campanha do time, e até a proibição de venda de bebidas alcóolicas nos estádios. O cartola só não cita os altos salários de contratações onerosas feitas por ele atendendo a pedido do ex-técnico Ferdinando Teixeira.



Quanto será que custa aos cofres do clube os salários de Warley, Luisinho Netto, Paulo Musse, Paulo César, Ben-Hur, só para citar os mais conhecidos? Quanto será que deu de prejuízo ao ABC contratar e rescindir contratos de Vinícius, Marco Antônio, Ronildo, Dejair Brasília, Fábio Costa, Éder, Rafael Rebelo, e Adelmo, entre outros? Muito dinheiro, podem ter certeza.



A situação real do ABC começa a aparecer. É evidente que isso não serve de explicação para os maus resultados. Mas serve para que boa parte da torcida entenda que nem tudo é o "mar de rosas" que o presidente Judas Tadeu e seus auxiliares costumam apregoar com relação ao clube alvinegro.



A bela estrutura, os bons momentos vividos, os elogios rasgados, claro, encobriam algo: salários em atraso. O pior entrave para um clube de futebol. Os exemplos estão aí para que não deixem dúvidas. O CRB, lanterninha da Série B, quase que rebaixado matematicamente, atravessa uma crise de não pagamento dos salários; o Bahia, que oscila, vive o mesmo dilema, os vencimentos estão em atraso desde julho; Gama, Fortaleza e mesmo o Ceará, nos seus momentos críticos na competição, tudo motivado por falta de pagamento.



Péssimo exemplos. Segundo uma fonte ligada ao clube, a direção está devendo somente 30% do mês de agosto, e contraiu um empréstimo bancário de R$ 200 mil para quitar esses 70% do mês passado e também pagar as gratificações.



Os culpados

O presidente do clube cita na matéria publicada no jornal Tribuna do Norte os motivos que, segundo ele, teriam contribuído para o endividamento do clube. Ele divide a culpa entre a torcida, que segundo afirma abandonou o ABC, a fraca campanha, a retransmissão dos jogos nos bares de Natal (iniciando uma campanha injusta contra essa prática), o horário impróprio de alguns jogos noturnos e até a proibição de bebidas alcóolicas no estádio. Em nenhum momento, o presidente cita os altos salários de alguns atletas, contratações onerosas e desnecessárias feitas sob sua responsabilidade e do técnico Ferdinando Teixeira.



O mais surpreendente é que o próprio dirigente admita em matéria para o mesmo jornal, que vem precisando recorrer a empréstimos bancários. E como se fosse a coisa mais acertada a fazer. É claro que vai ficar no ar a pergunta: para onde foi o dinheiro de tantas boas rendas, das promoções, patrocínios, venda de Wallyson e outros, e empréstimos de ateltas que despontaram nas bases do clube?



Só o presidente do clube e seus auxiliares mais diretos devem saber essa resposta.