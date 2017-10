Jucurutu: juiz considera ilegal prisão de motoqueiro embriagado Paulo Luciano Maia mandou a polícia devolver os R$ 615 pagos como fiança para soltura de Jailson Regino, preso em flagrante na quinta (28) sob efeito de álcool.

O juiz de Jucurutu, Paulo Luciano Maia Marques, considerou ilegal uma prisão em flagrante de um motoqueiro que pilotava embriagado e mandou a polícia devolver o dinheiro pago como fiança pela soltura de Jailson Regino de Oliveira. O motoqueiro foi preso durante uma blitz feita em conjunto pelas Polícias Militar e Rodoviária Federal na quinta-feira (28), durante a operação Carnaxelita.



Segundo o juiz da cidade, que fica a 262 quilômetros de Natal, Jaílson estava só no momento da prisão, não oferecia risco a nenhuma outra pessoa e nem a ele mesmo, e confessou que havia bebido.



“O texto do artigo 306 da chamada lei Seca, que é como ficou apelidada a lei número 11.705/08, é bem clara quando diz que é crime conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”, falou o juiz Paulo Maia.



E completou: “Mas naquele momento, o flagranteado não oferecia risco a ninguém e nem a ele mesmo, pois não pilotava a moto pondo em perigo a vida de ninguém”.



O Nominuto.com teve acesso à decisão do juiz Paulo Maia. No documento, o magistrado diz que “quem está bêbado (com qualquer quantidade de álcool no sangue, com menos ou mais que seis decigramas) mas não chega a perturbar a segurança viária, não está cometendo crime. Logo, não pode ser preso em flagrante”.



Ele escreve ainda que “o agente, nesse caso, sofre as conseqüências administrativas previstas no artigo 165 do CTB (multa, suspensão da habilitação etc.), mas não pode ser preso em flagrante, não há que se falar em fiança etc. Claro que o carro fica apreendido até que um terceiro, sóbrio, venha a conduzi-lo. Mas nem sequer é o caso de se ir à Delegacia de Polícia”.



Também na decisão, o magistrado diz que “o que se pode concluir, portanto, é que, mesmo com a nova redação dada pela Lei nº 11.705/08 ao delito previsto no art. 306 do CTB, não irá se configurar o crime e, por consequência, não poderá ir preso em flagrante o agente, quando não se verificar que a condução do veículo pelo mesmo estava, ainda que potencialmente, causando risco à incolumidade de outrem”.



E comparou: “É o caso, por exemplo, do condutor que, dirigindo sob a influência de álcool, causa um acidente (sem lesões, pois haveria crime mais grave), ou dirige em zigue-zague, faz ultrapassagens ou manobras perigosas, tais como: ‘cavalo de pau’ ‘canta’ pneus, passa próximo a outros veículos ou pessoas. Aí sim haveria a configuração do delito do artigo 306, CTB”.



O juiz Paulo Maia lembrou que, nos autos, os agentes da Polícia Federal ouvidos como testemunhas não relatam qualquer condução anormal da motocicleta por Jailson Regino de Oliveira.

O magistrado concluiu lembrando que, como o teste do bafômetro feito no motoqueiro deu positivo, ele “deverá responder, administrativamente, pela infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, infração esta totalmente independente do enquadramento penal da conduta afastado por meio da presente decisão”.