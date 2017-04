Funcionários da Infraero do estado também decidiram aderir à greve

Vlademir Alexandre Desde o início do mês os aeroportuários ameaçam entrar em greve.

A ameaça de greve dos funcionários da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) já se arrasta durante todo esse mês. Mas desta vez, parece que a decisão, tomada ontem (24) em assembléia realizada em Brasília, para ser colocada em prática na próxima quarta (30), será levada adiante.



O dirigente sindical dos aeroportuários no Rio Grande do Norte, Leny Dantas, explica que o motivo da greve é a intransigência da Infraero em conceder o reajuste salarial reivindicado – de 6%.



“A Infraero quer dar 5,04% e nós decidimos não abrir mão desse percentual que falta”, justifica.



Além do reajuste salarial, os aeroportuários decidiram incluir uma nova reivindicação – a mudança de toda direção da Infraero.



São 120 funcionários no Rio Grande do Norte e a expectativa do sindicato é de uma adesão de 50% a 60% ao movimento grevista, o que, segundo Dantas, pode configurar um novo caos ao sistema de transporte aéreo nacional.



Os aeroportuários são responsáveis por serviços como operação de equipamentos de raio-X nos aeroportos, pela fiscalização de bagagens no embarque e desembarque, pelo controle do movimento de aeronaves na pista, anúncio de vôos, encaminhamento de passageiros às aeronaves e saguão, liberação, manobra de cargas, dentre outros serviços administrativos.



O sindicalista, no entanto, ressalva que, caso a Infraero aceite conceder o reajuste pedido, a decisão pela greve será suspensa.