Milan promove torneio de futebol no Apcef A competição terá a participação de 16 equipes de colégios de Natal.

A coordenação do Milan Junior Camp (MJC), promove nos dias 27 e 28 de setembro, a partir das 8h, o I Torneio de Futebol Milan Camp Junior. Os jogos acontecerão na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal - APCEF, na Rota do Sol, em Pium. A competição será disputada por 16 equipes de colégios de Natal, compostos por garotos entre 08 a 13 anos.



A coordenação local do MJC e o Café São Braz, oferecerão, um Coffee Breack durante toda a manhã aos pais dos atletas e público presente, oportunidade em que serão apresentados vídeos institucionais e toda a dinâmica da Colônia de Férias do MJC, cujas inscrições já estão abertas.



Os colégios participantes do 1º Torneio do Milan Junior Camp são: Marista, Salesiano, NEC, Neves, CEI, Hipócrates, Contemporâneo, Objetivo e Auxiliadora, além das equipes da escolinha da própria APCEF que participarão nas categorias Fraldinha 2 e Mirim. A organização do evento colocará a disposição dos participantes toda a estrutura necessária para a realização do torneio, como atendimento médico (com técnicos de enfermagem e ambulância), árbitros, material técnico, água, gelo, entre outros. Serão oferecidos troféus e medalhas personalizadas do Milan Junior Camp às equipes colocadas em primeiro e segundo lugar de cada categoria.



O Milan Junior Camp acontece, em Natal, de 14 a 20 de dezembro, com atividades ministradas com técnicos italianos das categorias de base do A. C. Milan, auxiliados por técnicos e monitores locais. Uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, psicopedagoga e preparadores físicos vão cuidar da meninada. Os participantes ficarão hospedados no Blue Marlin Cotovelo Resort e as atividades serão realizadas na APCEF e no Cacau Sports, onde acontecerá a cerimônia de graduação, o torneio e a entrega de diploma as participantes, com a presença dos pais.



No encerramento, serão sorteadas as camisas autografadas de Kaká, Alexandre Pato e Ronaldinho Gaúcho, além de um pacote completo (passagem, hospedagem e alimentação) para participar do Milan Junior Camp Day, em Milão, na Itália, evento que reúne os participantes do MJC´s de todos os 45 países do mundo onde ocorre o projeto, com a realização de torneios, visitas ao CT do Milan, a fábrica da Ferrari, com direito a assistir um jogos do clube no Estádio San Siro e a visitar o vestiário para sessão de fotos com os craques do times milanês.



Mais Informações: Maurício Maeterlinck - 8839-5942 - Coordenador da MJC

Sede do Milan Junior Camp (Natal) - (84) 3232-0453 (das 14h às 18h)