Investigação em cidade da Grande Natal é abortada por vazamento de informações Segundo fonte do Nominuto.com, ação policial seria batizada "Tomba" e aconteceria em 16 municípios do RN em um trabalho com cerca de 200 policiais e 81 mandados de busca e apreensão.

A investigação policial desencadeada para investigar um possível esquema de desvio de verbas e propina envolvendo pessoas do Executivo de um dos municípios da Grande Natal foi abortada. É o que garante uma fonte do Nominuto.com. “Houve vazamento de informações e isso poderia comprometer todo o trabalho”, explicou.



Segundo ela, a investigação não era só em uma cidade, mas sim em 16 municípios espalhados pelo Rio Grande do Norte em um trabalho conjunto envolvendo aproximadamente 200 policiais. De acordo com a fonte, a operação seria batizada "Tomba", mas não explicou o por quê.



Ainda de acordo com a mesma fonte, 81 mandados de busca e apreensão seriam cumpridos. Ela se resguardou quanto aos de prisão e preferiu não informar se as investigações continuam ou foram paralisadas.