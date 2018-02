RN e Pará são os estados que mais receberão tropas federais no dia das eleições

RN e Pará são os estados que mais receberão tropas federais no dia das eleiçõesDos 167 municípios do RN, 107 terão reforço federal para garantir a segurança no dia 05. Quarta-feira (1°) o TSE aprovou pedido de ajuda para mais 13.Com a aprovação de pedido de envio de tropas federais para mais 13 municípios do Rio Grande do Norte, aprovado nesta quarta-feira (1°) pelo Tribunal Superior Eleitoral, o estado será, junto com o Pará, o que mais receberá ajuda da União no dia das eleições.Dos 167 municípios do estado, 107 receberão o reforço. Nesta quarta-feira foi decidido que Macaíba, Bom Jesus, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro do Potengi, Santa Maria, Riachuelo, Angicos, Fernando Pedroza, Monte Alegre, Brejinho, Lagoa Salgada e Vera Cruz também serão contemplados.Em todo o país, 302 municípios terão tropas federais. Além das tropas federais, todo o efetivo da Polícia Militar, e as polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil estarão mobilizadas no dia 05.