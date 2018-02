Igreja prepara programação especial para homenagear os Mártires

Vlademir Alexandre Rio Grande do Norte homenageia os Mártires nesta sexta-feira (3).

A Arquidiocese de Natal organizou uma programação especial para esta sexta-feira (3). No monumento em honra aos Mártires, na comunidade de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, haverá celebrações às 19 horas.No entanto, a programação terá inicio às 6 horas, com adoração ao Santíssimo, na Capela de São João Batista, na Vila de Uruaçu; às 7 h, na Igreja Matriz de São Gonçalo e na Vila de Uruaçu, haverá celebração de missa.Às 9h, no Monumento dos Mártires, em Uruaçu, será celebrada missa, presidida pelo vigário geral, padre Aerton Sales; a partir das 10 h, será realizado o Festival de Música, organizado pela Pastoral da Juventude; às 11 h, na Vila de Uruaçu, será celebrada missa e, às 12 h, no Monumento, reza do Ofício de Nossa Senhora e Ladainha dos Mártires.A partir das 15 horas, no Monumento, acontecerá show com o grupo Cantores de Deus, de São Paulo. O grupo, formado por jovens, nasceu em 1995, por iniciativa do padre Zezinho. Atualmente, o grupo é formado por Dalva Tenório, Karla Fioravante e Andréa Zanardi.A festa dos Mártires será encerrada com concelebração eucarística, presidida pelo Arcebispo Dom Matias Patrício de Macêdo, às 17 horas. As duas missas, celebradas no Monumento, serão transmitidas pela Rádio Rural.

A história

Em 16 de julho de 1645, o padre André de Soveral e outros 70 fiéis foram cruelmente mortos por mais de 200 soldados holandeses e índios potiguares. Os fiéis participavam da missa dominical, na Capela de Nossa Senhora das Candeias, no Engenho Cunhaú - no município de Canguaretama, localizado a Zona Agreste do Rio Grande do Norte.Por seguirem a religião católica, tiveram que pagar com a própria vida o preço da fé, por causa da intolerância calvinista dos invasores.Três meses depois, aconteceu outro martírio, onde 80 pessoas foram mortas por holandeses, entre elas, o camponês Mateus Moreira, que teve o coração arrancado pelas costas, enquanto repetia a frase “Louvado seja o Santíssimo Sacramento”.Este morticínio aconteceu na Comunidade Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante - a 18 km de Natal. Em 5 de março de 2000, os Mártires de Uruaçu e Cunhaú foram beatificados na Praça de São Pedro, no Vaticano. Cerca de mil brasileiros participaram da celebração.