Confira a agenda dos candidatos para esta segunda-feira (18)

Joanilson de Paula (PSDC) Joanilson de Paula (PSDC)

O candidato promove pela manhã um café da manhã para mostrar a jornalistas o seu primeiro programa eleitoral.

Wober Júnior (PPS)

O deputado estadual reúne-se com equipe de mobilização às 8h, encontra professores universitários às 10h, reúne-se com assessores às 14h e participa do debate da TVU às 19h30.

Pedro Quithé (PSL)

Às 9h o candidato grava programa eleitoral. Às 13h reúne-se com coordenadores de campanha, às 15h caminha no Centro da Cidade e participa do debate do debate às 19h30.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato reúne-se pela manhã com assessores. À tarde, prepara-se para debate e às 20h vai ao debate da TVU.

Fátima Bezerra (PT)

A deputada federal passa a manhã reunida com assessores. À tarde caminha na Cidade da Esperança (concentração av. Mor Gouveia com av. Rio Grande do Norte). Às 19h concede entrevista, ao vivo, para o RN TV 2ª. edição, da Intertv Cabugi. Às 20h participa do debate da TVU.

Micarla de Sousa (PV)

A candidata grava, à tarde, programa eleitoral. Às 20h participa do debate da TVU.As agendas de

Miguel Mossoró (PTC)

Sandro Pimentel (PSOL)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.